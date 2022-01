Nouvelle école primaire à Rivière-du-Loup : aires collaboratives et espaces verts au rendez-vous

La nouvelle école primaire qui sera construite sur la rue Alice-Savard dans le secteur du Parc Cartier à Rivière-du-Loup accueillera ses premiers élèves dès la rentrée scolaire 2024. Les aires collaboratives et espaces verts seront aussi au rendez-vous.

L’arrivée d’une école additionnelle sur la carte louperivoise entraînera une révision des secteurs de fréquentation scolaire existants. Ainsi, au cours des prochains mois, les appels d’offres seront lancés et le redécoupage des secteurs sera amorcé. Quant aux travaux de construction du bâtiment, selon les prévisions, ils débuteront à l’automne 2022. Afin de permettre aux citoyens de suivre l’évolution du dossier, une page dédiée a été créée sur le site Web du centre de services scolaire.

La progression des travaux et l’état d’avancement des actions y seront diffusés au fur et à mesure.Pour toutes questions concernant les critères d’admission et d’inscription des élèves ainsi que le choix d’école, les parents sont invités à consulter la section Admission et inscription du site Web du centre de services scolaire.

Rappelons que la construction d’une nouvelle école publique primaire à Rivière-du-Loup s’inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Ce projet majeur permettra de répondre au besoin des écoles du secteur de Rivière-du-Loup où la capacité d’accueil est largement dépassée depuis quelques années.