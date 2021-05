Acquisition d’un terrain pour la nouvelle école de Rivière-du-Loup

La nouvelle école primaire qui verra le jour à Rivière-du-Loup a franchi une autre étape ce lundi soir, alors que les membres du conseil municipal ont mandaté des signataires pour parapher officiellement l’entente de principe pour l’acquisition d’un terrain de la rue Alice-Savard.

Situé dans la phase 5 du projet résidentiel Place LePlateau, le terrain d’un peu plus de 22 000 m2 est localisé à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de l’emplacement initialement envisagé. Bien que satisfaisant aux critères alors disponibles, celui-ci a finalement soulevé des enjeux techniques pour le ministère de l’Éducation, si bien que la Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup (CSS) et le Ministère ont demandé à la Ville de se lancer à la recherche d’un autre terrain.

Pour la mairesse Sylvie Vignet, chaque étape rapproche de la construction et il faut s’en réjouir. «Le terrain est maintenant choisi et connu et il reçoit l’aval du Centre de services scolaire. La signature officielle sera bientôt chose faite, permettant au CSS d’amorcer les prochaines étapes menant à une construction. C’est une excellente nouvelle pour les Louperivois! Mettre de l’argent en éducation n’est jamais une dépense, c’est un investissement pour nos familles, nos employeurs et notre développement économique.»

Dès le départ, la Ville souhaitait que la prochaine école primaire soit localisée à même le parc Cartier ou le secteur des Plateaux, alors qu’il s’agit du seul secteur où il n’y en a pas actuellement. C’est pourquoi les nouvelles recherches se sont particulièrement concentrées sur cette section du territoire. L’implantation d’un établissement scolaire permettra de créer un pôle central, un noyau dans ce quartier en plein développement.