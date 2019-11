La traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins est annulée en 2020

S'il n'en tient qu'au gouvernement de la Coalition avenir Québec, le service de traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins sera annulé pour la saison 2020. C'est ce qu'a confirmé le ministre des Transports du Québec François Bonnardel le 20 novembre.

Le 14 novembre, la décision de Québec de ne pas accorder de financement pour des travaux de l’ordre de 5 M$ sur le navire l’Héritage 1 est tombée comme une tonne de briques sur la tête de la Compagnie de navigation des Basques, qui en est le propriétaire. «Ça va être difficile, c'est certain pour 2020. On n'a pas pris cette décision de gaieté de coeur. Jusqu'à la dernière minute, j'ai évalué les pours et les contres. C'est un bateau de 46 ans qui n'appartient pas à la Société des traversiers du Québec ou au ministère des Transports. Avec l'appel d'offres de 4,8 M$ et les frais de contingence minimum de 25% (1,2 M$), les ingénieurs le savent, ils le confirment : le jour où on va ouvrir la coque de ce vieux bateau, il y aura d'autres surprises et assurément, ça va nous couter plus cher», explique le ministre des Transports, François Bonnardel.

La Société des traversiers du Québec (STQ) travaille présentement sur un plan de match concernant toutes les dessertes de l’Est, de Matane à Rivière-du-Loup. Cette démarche a d’ailleurs été enclenchée, selon lui, bien avant de connaitre les couts de réparation de l’Héritage 1. M. Bonnardel ajoute que trouver une bateau qui convient à la réalité de Trois-Pistoles et Les Escoumins n’est pas une tâche aisée, puisqu’il doit avoir un tirant d’eau de 1,9 mètres et moins.

La saga du F.-A. Gauthier, du Saaremaa et de l’Apollo dans la dernière année ont d’ailleurs démontré l’importance d’avoir une vision d’ensemble pour les liens maritimes de l’est du Québec. «Il y aura des acquisitions importantes dans les prochains mois et sinon les prochaines années, parce que ça nous prend un plan de match. Je ne veux plus revoir une année aussi difficile, comme on l’a vécue avec la STQ», a fait savoir le ministre des Transports.

Ce dernier s’est dit ouvert à rencontrer les élus de la région, bien que toute la situation leur ait été exposée. «La décision la plus difficile c’était de ne pas investir une somme aussi importante dans un bateau en fin de vie (…) Ça prend une vision à long terme. Je regarde le futur en me disant que la saison 2020 risque d’être compromise, mais il faut voir plus loin. Je vois 2030, 2040 et je veux un plan de relève pour toutes les dessertes au Québec et un plan de match futur pour tout l’Est. J’en conviens que c’est une décision qui est difficile pour les gens de la région», ajoute François Bonnardel. Il a toutefois l’intention de conserver ce lien maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins. «On est sur la même longueur d’ondes avec mon collègue Denis Tardif. On s’est parlé jusqu’à la dernière minute de la situation, avec Martin Ouellet aussi du côté des Escoumins. Je leur ai expliqué pourquoi on s’en allait là, et pourquoi on prenait cette décision difficile pour les deux villes. Le plan de match doit être revu avec une vision à long terme et un plan de relève qui va répondre aux besoins des gens de l’Est et des Basques.»

M. Bonnardel ajoute qu’il s’agissait d’une décision lucide, et que la STQ est dans la même situation concernant la desserte maritime des Iles-de-la-Madeleine, qui compte aussi deux bateaux en fin de vie, le CTMA Vacancier et le CTMA Voyageur.

Du côté de Trois-Pistoles, la mobilisation citoyenne et politique s'organise. Le maire Jean-Pierre Rioux assure que la Ville de Trois-Pistoles ne lâchera pas le morceau et demandera une contre-expertise indépendante du navire. Il prévoit d’ailleurs une rencontre municipale à ce sujet lorsque de nouveaux éléments s’ajouteront à ce dossier, en janvier prochain. La population est invitée à participer à une assemblée citoyenne spéciale à ce sujet organisée ce mercredi 20 novembre à la cafétéria de l'école secondaire de Trois-Pistoles à 19h.

» À lire aussi :