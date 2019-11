Une contre-expertise de l’Héritage 1 demandée

Le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, entend demander une contre-expertise indépendante, payée par le milieu afin de démontrer que la durée de vie estimée du navire l’Héritage 1 à sa sortie du chantier maritime n’est pas de quatre ans, comme le prétend la Société des traversiers du Québec.

«Afin d’entrer au chantier maritime pour les travaux, nous devons répondre aux obligations de Transport Canada. Ce ministère et la Compagnie de navigation des Basques le connaissent de fond en comble, ce bateau. Les plaques d’acier montraient des signes d’usure de plus de 30%, donc il faut les remplacer. Nous avons fait appel à une firme compétente pour rédiger les plans et devis pour aller en appel d’offres», explique Jean-Pierre Rioux. C’est Groupe Océan qui l’a remporté, avec la plus basse soumission pour changer les plaques d’acier. L’expertise, acceptée et reconnue par Transport Canada, estimait à au moins huit ans la durée de vie du navire après les réparations, selon M. Rioux.

La traverse reliant Trois-Pistoles aux Escoumins avait même débuté ses activités plus tôt en saison afin de donner un coup de main à la Société des traversiers du Québec, qui éprouvait des problèmes à répétition avec la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le maire Jean-Pierre Rioux assure que la Ville de Trois-Pistoles ne lâchera pas le morceau. Il prévoit d’ailleurs une rencontre municipale à ce sujet lorsque de nouveaux éléments s’ajouteront à ce dossier, en janvier prochain. La population est d'ailleurs invitée à participer à une assemblée citoyenne spéciale à ce sujet organisée ce mercredi 20 novembre au Caveau des Trois-Pistoles à 19h.