Québec ne financera pas les réparations de l'Héritage 1

La décision est tombée le 14 novembre en après-midi au bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif. Québec n'accordera aucune aide financière pour rénover le traversier l'Héritage 1, qui nécessite des travaux de l'ordre de 5 M$.

Le 28 octobre dernier, le bateau avait été arrimé à la marina de Trois-Pistoles puisque la Compagnie de navigation des Basques était dans l'attente d'un financement du gouvernement du Québec avant de l'envoyer en cale sèche pour procéder aux réparations. Plus de 126 000 livres d'acier devaient être changées pour remettre L'Héritage 1, construit en 1973, sur pied.

«On a appris cette décision-là en après-midi, mais le matin, je parlais de peinture avec le directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaux, de ce qui était prévu dans le contrat. Le député Denis Tardif avait bien vendu le dossier et était positif. Nous n’avions aucune raison de nous inquiéter, ou encore d’avoir eu un plan B», explique Jean-Marie Dugas, secrétaire-trésorier à la Compagnie de navigation des Basques.

Il se dit extrêmement déçu de la décision qui a été prise par le gouvernement, d’autant plus qu’il ne reste qu’une ouverture d’une semaine afin de sortir le navire de la marina de Trois-Pistoles avant l’arrivée des glaces. Le conseil devra s’assoir et décider des prochaines orientations à prendre dans ce dossier. «Il va falloir se revirer de bord, mais il est possible que la saison 2020 soit retardée (…) C’est dommage parce que cette année nous avons eu une très bonne saison. Pour la première fois, à ma connaissance, plus de 80 % des traversées étaient remplies 2 à 3 semaines d’avance», ajoute M. Dugas. Ce dernier croit que le gouvernement a été échaudé par le dossier du NM Apollo. La STQ a injecté 3,5 M$ dans ce navire, et ajoutera 2 M$ pour le couler afin d’en faire un récif artificiel. Il avait été acheté en urgence et sans inspection en janvier 2019 afin de remplacer le F.-A Gauthier qui relie Matane à Baie-Comeau et Godbout.

Du côté de la Société des traversiers du Québec, le porte-parole, Alexandre Lavoie, indique que des spécialistes maritimes se sont rendus sur place, afin de rédiger un compte-rendu de l’état du navire l’Héritage 1 au ministère des Transports. «C’est un navire qui a une quarantaine d’années, et il comportait certains risques, surtout en raison de son âge. Nous avons aussi évalué différentes avenues de gestion des risques. Nous n’avons pas réalisé d’inspection en profondeur (…) La première partie de l’analyse à court terme est complète. Le travail se poursuit concernant une analyse à plus grande échelle et à long terme pour le Bas-Saint-Laurent», a-t-il commenté. La traverse de Trois-Pistoles a été empruntée par plusieurs utilisateurs comme solution aux problèmes de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

