Messe et bénédiction de motos à Trois-Pistoles

Un nouvel emplacement, des kiosques neufs et de nouveaux exposants…la saison 2025 du Marché public des Basques s’annonce «exceptionnelle», selon son conseil d’administration. Celle-ci, la quatorzième de l’organisme à but non lucratif, s’ouvrira d’ailleurs le dimanche 15 juin dans un tout nouvel environnement : la Gare de Trois-Pistoles. Comme le ...