Rétrospective 2018, mars (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Neuf mois de prison pour une agression sexuelle en situation d’autorité

Le Cyprianais de 41 ans Pascal Malenfant a écopé d’une peine globale de 9 mois d’emprisonnement le 2 mars au palais de justice de Rivière-du-Loup pour avoir agressé sexuellement et abusé une victime alors qu’il était en situation d’autorité et de confiance. L’accusé s’était défendu d’avoir commis ces gestes en évoquant une problématique de consommation d’alcool, disant «faire des niaiseries» lorsqu’il a bu, et avoir des souvenirs partiels des évènements.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/331136/neuf-mois-de-prison-pour-une-agression-sexuelle-en-situation-dautorite

Le déboisement de la colère

La grogne a fait rage chez plusieurs résidents de la rue Agnès-Giguère à Rivière-du-Loup à la suite du déboisement d’un secteur qui accueillera la phase 6 du développement immobilier de Place Le Plateau dans le parc Cartier. Ces citoyens ont donc interpellé les élus municipaux afin qu’ils modifient le règlement relatif à la coupe d’arbres, jugé trop permissif.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/331059/le-deboisement-de-la-colere

Rivière-du-Loup perd l'un de ses grands hockeyeurs

C’est avec grands regrets que l’organisation du tournoi de hockey senior du Père Hamelin a annoncé le décès de Réjean «Le Père» Hamelin, athlète qui a marqué les beaux jours du hockey à Rivière-du-Loup.

> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/331196/riviere-du-loup-perd-lun-de-ses-grands-hockeyeurs

Des parents de Saint-Antonin lancent une pétition pour garder les élèves à l’école Lanouette

Le dossier des écoles rebondit... encore. En mars, un comité de parents de Saint-Antonin a lancé une pétition pour demander à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup de retirer immédiatement sa demande d’aide financière au ministère de l’Éducation et de réviser le projet. Ils sont inquiets du possible transfert des élèves vers Rivière-du-Loup avec la construction éventuelle d’une nouvelle école sur le territoire louperivois. Rivière-du-Loup a rapidement lancé un appel au calme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/331292/des-parents-de-saint-antonin-lancent-une-petition-pour-garder-les-eleves-a-lecole-lanouette

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/331628/projet-dimplantation-decole-a-riviere-du-loup-la-ville-reagit

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/331730/nouvelle-ecole-les-parents-de-saint-antonin-deposent-une-petition-de-1-567-signatures

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/332745/nouvelle-ecole-a-riviere-du-loup-la-demande-revisee-a-la-baisse

Succès pour les boxeurs de l’EBO RDL

Plusieurs boxeurs de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) étaient en action en début mars du côté de Québec et Rimouski. Encore une fois, les athlètes ont connu beaucoup de succès et ont brillé par leur détermination.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/331346/succes-pour-les-boxeurs-de-lebo-rdl

À quelques centimètres d’une chute dans la rivière Verte

Trois passagers d’une automobile ont eu toute une frousse vers 19 h 50 le 8 mars à Saint-Antonin sur la route 185. Leur voiture s’est arrêtée à cheval sur la glissière de sécurité, au bord du ravin en bas duquel coule la rivière Verte. Ils n’ont pas été blessés gravement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/331506/a-quelques-centimetres-dune-chute-dans-la-riviere-verte

Six champions provinciaux en athlétisme

Plusieurs athlètes de notre région se sont illustrés de très belle façon lors des derniers Championnats provinciaux de la Fédération québécoise d’athlétisme qui avait lieu les 3 et 4 mars, à l’Université McGill. Six d’entre eux ont même été sacrés champions provinciaux dans leur discipline respective.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/331512/six-champions-provinciaux-en-athletisme

Pohénégamook a un projet de 2,7 M$ pour son camping

En 2014, la Ville de Pohénégamook procédait à l’inauguration du bâtiment polyvalent à la plage de la tête du lac. En mars, la municipalité annonçait être maintenant prête à aller de l’avant avec la première étape d’un projet de 2,7 millions de dollars pour augmenter la capacité d’accueil de son camping.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/331549/pohenegamook-a-un-projet-de-27-m$-pour-son-camping

Une nouvelle acquisition européenne pour Premier Tech

Premier Tech a annoncé début mars l'acquisition de l'entreprise Swabo Machinebouw & Toelevering situé aux Pays-Bas, par son Groupe Équipements Industriels (IEG). Depuis plus de 20 ans, le succès d'affaires de cette entreprise repose sur une expertise spécialisée et avancée dans la fabrication de pièces en acier et acier inoxydable destinées aux équipementiers de toutes sortes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/331705/une-nouvelle-acquisition-europeenne-pour-premier-tech

Papier journal et d'imprimerie: Papiers White Birch s'en tire bien

En mars, l'entreprise Papiers White Birch qui possède notamment l'usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup s'est vue exemptée des nouveaux droits préliminaires antidumpings sur les importations en provenance du Canada et du Québec imposés par le Département du commerce des États-Unis (DOC).

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/331736/papier-journal-et-dimprimerie-papiers-white-birch-sen-tire-bien