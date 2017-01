Rétrospective de l'actualité sportive : septembre et décembre

Voici les nouvelles sportives qui ont retenu votre attention au cours des derniers mois, de septembre à décembre.

SEPTEMBRE

La quilleuse originaire de Trois-Pistoles, France Joubert, s'est distinguée de très belle façon lors du tournoi sénior panaméricain organisé à Santo Domingo, en République dominicaine du 22 au 27 août. En représentant le Canada, l’athlète est revenu au Québec avec une récolte de cinq médailles. Rien de moins.

Pour plusieurs, ce n’était qu’une formalité et ils auront eu bien raison. Le club Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles a remporté facilement, ce samedi 24 septembre, la finale de la Ligue de baseball junior (BB) de Québec. C’est un 2e championnat en autant de saisons pour la formation pistoloise.

L’ancien arbitre émérite, Denis Levasseur, a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois. Le sacre, à titre posthume, a été annoncé en septembre, mais a lieu lors d'une cérémonie qui s’est tenue à Sherbrooke le 12 novembre.

OCTOBRE

Le couple canadien de patinage artistique Julianne Séguin, de Longueuil et Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles a commencé sa saison sur le bon pied, le 1er octobre en remportant une médaille d'or aux Internationaux classiques d’automne de patinage artistique, tenus à Montréal.

Impossible maintenant de faire marche arrière. La Ville de Rivière-du-Loup et Sports Québec, sous l’œil avisé du gouvernement, ont signé ce jeudi 6 octobre un protocole d’entente qui officialise leur partenariat en vue de l’organisation de la 50e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2021.

Mission accomplie pour la boxeuse originaire du Témiscouata, Fay Chabot. À sa première expérience dans la catégorie junior, l’athlète de 16 ans a remporté les deux duels auxquels elle a pris part dans le cadre des championnats provinciaux des Gants Dorés, organisés à Lévis ce week-end. Un exploit qui illustre une fois de plus tout le potentiel de la jeune femme.

L’attaquant originaire du Témiscouata, Gabriel Bourque, a su convaincre l’état-major de l’Avalanche du Colorado de lui faire signer un contrat pour la prochaine saison. L’athlète de 26 ans s’est entendu sur les termes d’une entente à deux volets avec l’équipe gérée par Joe Sakic.

Le club de soccer le Mondial était représenté par deux formations lors de la finale de la Coupe Saputo AA. Les 6 meilleures formations AA du Québec se disputaient les honneurs la fin de semaine du 8-9-10 octobre.

Le Pistolois Dave Levesque n’est pas un triathlète comme les autres. Certes, il pratique la course, le vélo et la natation, mais il le fait en pleine nature et à travers des obstacles. En fait, Dave Levesque est un athlète de cross triathlon en route vers les Championnats du monde XTerra, organisés le 23 ocotbre.

NOVEMBRE

Les performances qu’a accumulé la joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier à sa première année avec l’Université Laval sont loin d’être passées inaperçues. La semaine dernière, l’athlète a été nommée recrue par excellence du circuit universitaire du Québec.

Charlie Bilodeau et sa partenaire Julianne Séguin ont finalement pris le 5e rang de la Coupe Rostelecom, disputée en Russie, au terme de leur programme libre présenté ce samedi 5 novembre. Cette compétition était leur 2e et dernière étape de qualification du circuit des Grands Prix.

Le coureur de motocross louperivois Karl Normand continue de se distinguer dans son sport, sur les scènes d’ici comme d’ailleurs. Cette fin de semaine, Normand a pris le 2e rang du classement général du championnat canadien d’arénacross AXTOUR, une série de plusieurs courses où il était le seul québécois en piste.

L’année 2016 exceptionnelle de la joueuse de soccer louperivoise, Laurie Viel, s’est poursuivie de la plus belle des façons cette fin de semaine. Après s’être illustrée à sa dernière année à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, la jeune athlète a reçu le Ballon d’Or chez les femmes U21, lors du gala tapis rouge du soccer québécois.

Le KRTB était à l’honneur lors du dernier Gala Méritas RDS de la Fédération de baseball amateur du Québec, organisé le 13 novembre, alors que plusieurs joueurs de la région y étaient finalistes dans différentes catégories. Le lanceur pistolois Cédrick Martineau-Duguay y a été élu Joueur de l’année au Québec dans la catégorie Midget A, rien de moins.

C’est le samedi 26 novembre qu’avait lieu à l’Aréna Bertrand-Lepage le 22e Patin-o-thon de l’Océanic de Rimouski. Les équipes membres de l’Association du hockey mineur des Basques (AHMB) y ont récolté une somme 10 412,15 $.

Le joueur de football louperivois Gabriel Ouellet a certainement connu une fin de semaine haute en émotion. Maintenant membre du Rouge et Or de l’Université Laval, le jeune homme est devenu, ce samedi 26 novembre, le 1er joueur de l’histoire des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup à mettre la main sur la Coupe Vanier.

DÉCEMBRE

C’était jour de fête au Club Amiski Domaine de la Rivière Verte, ce lundi 5 décembre, alors qu’on y a confirmé une entente de partenariat entre trois partenaires majeurs afin d’aider le Club à faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse. Un achat qui va répondre à des besoins directs.

Cette année, l’équipe féminine de basketball juvénile de l’École secondaire de Rivière-du-Loup est dans une classe à part, littéralement. Après des performances impressionnantes cet automne, l’équipe quitte la structure scolaire pour le civil où elle disputera des tournois un peu partout dans l’ouest de la province. Une première pour l’établissement scolaire.

Après un programme court difficile, le couple formé du patineur artistique pistolois Charlie Bilodeau et de sa partenaire Julianne Séguin a remonté la pente, le 9 décembre, prenant la 4e place du programme long et la 5e place au général, lors de la Finale du Grand Prix de l’ISU, disputée à Marseille, en France. Une performance excellente.

Les entraineurs des 3L de Rivière-du-Loup Alain Gardner et Jean-Philippe Soucy ont été licenciés le 10 décembre par la direction au lendemain d'une défaite de 4 à 1 au dépens de St-Georges. Une tentative, pour l'organisation, de brasser les cartes et de faire passer un message aux joueurs.

Encore une fois, les pugilistes de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup se sont imposés dans le ring. Le 10 décembre dernier, dans le cadre du gala de boxe Fight Night 2 organisé par le club de boxe Rimouski, six boxeurs s’entrainant sous la férule de Mathieu Lavoie-Dion ont quitté l’arène victorieux, dont Sébastien Dubé qui effectuait son grand retour.

Quelques heures après la confirmation de sa nomination au titre d’entraineur-chef des 3L, Simon Turcot a commenté sa venue à Rivière-du-Loup. Un tout nouveau défi dans lequel il mord à pleine dent.

Alexis Marceau et Anne Boudreau-Alexandre étaient à l’Anneau olympique de Calgary afin de participer, du 16 au 18 décembre, aux Championnats canadiens juniors de patinage de vitesse courte piste. Alexis Marceau a notamment pris le 10e rang du classement général chez les hommes.