Une splendide fin de saison pour Elliot Bérubé

Après un été complet de compétitions, Elliot Bérubé a terminé la saison estivale avec deux autres podiums. Le 28 aout dernier, l’athlète a terminé au troisième rang au triathlon XTERRA de Tremblant ainsi que deuxième au triathlon XTERRA de Percé. Ces deux derniers résultats ont permis au sportif louperivois d’arriver deuxième dans le classement de la série XTERRA Québec 2022 et premier dans sa catégorie d’âge lui permettant ainsi de se qualifier pour le Championnat du monde XTERRA qui auront lieu en Italie le 2 octobre prochain.

«Malheureusement, j’ai pris la décision de ne pas y aller cette année, confie le jeune homme, je veux vraiment prendre le temps de me développer et de me concentrer sur ma session universitaire. Vu les coûts que ça engendre, j’aime mieux être patient pour qu’un jour, peut-être, je réussisse à rivaliser avec les meilleurs au monde».

Malgré qu’il ne prenne pas part au Championnat, Elliot Bérubé est fier de son été. Il évoque sa constance entre les compétitions et son impression du devoir accompli. Avec son calme et son positivisme, l’athlète a pu surmonter les obstacles qui se sont mis sur son chemin et se dépasser. Après huit triathlons en douze semaines, le sportif se sent fatigué, mais d’aplomb pour continuer son cheminement avec le Rouge et or triathlon de l’Université Laval de Québec.

Rappelons que le triathlète a notamment participé au Championnat du monde de triathlon à Montréal en juin dernier ainsi qu'au Triathlon du Mont-Saint-Mathieu qui s'est déroulé en juillet.

