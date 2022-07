Les athlètes régionaux à l’honneur au Triathlon du Mont-Saint-Mathieu 

La deuxième organisation du Triathlon du Mont-Saint-Mathieu a souri à plusieurs athlètes de la région qui ont su s’illustrer dans les différentes épreuves à l’horaire. Ann-Sophie Czech, Marie-Claude Théberge, Louis April et Elliot Bérubé, de Notre-Dame-du-Portage, Saint-Clément et Rivière-du-Loup, ont notamment brillé en s’imposant lors des épreuves principales.

Ann-Sophie Czech a grimpé sur la plus haute marche du podium au triathlon sprint avec un temps de 1 heure et 16 minutes, devançant entre autres la Louperivoise Marie-Claude Théberge (3e). Cette dernière avait remporté cette épreuve au Triathlon de Pohénégamook, il y a quelques semaines à peine.

Chez les hommes, Louis April, de Saint-Clément, a pris la deuxième position avec un temps de 1 heure et 11 minutes. Il avait lui aussi grimpé sur la plus haute marche à Pohénégamook. Daniel Lepage, de Saint-André-de-Kamouraska, a pris le 9e rang (2e de sa catégorie).

TRIATHLON OLYMPIQUE

De son côté, Elliot Bérubé a continué d’accumuler les impressionnantes performances. Moins d’un mois après avoir pris la 9e position de son groupe d’âge (3e au Canada) aux Championnats du monde de triathlon sprint, l’athlète louperivois a pris le 2e rang du triathlon olympique à Saint-Mathieu.

Il a franchi les 1 500m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course en 2 heures et 12 minutes, terminant environ 4 minutes derrière Nicolas Massé-Savard qui avait aussi remporté l’épreuve en 2021.

Notons que Mathieu Rivard et Alexis Bernier, tous les deux de Rivière-du-Loup, ont également très bien fait au triathlon olympique, terminant respectivement en 4e et 5e positions chez les hommes.

L’épreuve féminine a été remportée par Catherine Lord de Rimouski. Émilie Labrosse, de Saint-André-de-Kamouraska, a terminé au 5e rang (3e de la sa catégorie).

SUCCÈS

Un peu plus de 200 participants ont pris part aux différentes épreuves du Triathlon du Mont-Saint-Mathieu. Encore une fois, l’événement a été grandement apprécié par les athlètes venus d’un peu partout au Québec. Un succès rendu possible grâce à de nombreux bénévoles et partenaires.

La compétition sera de retour l’an prochain.