Deux triathlètes de la région au Championnat du monde

La Ville de Montréal était l’hôte des Championnats du monde de triathlon sprint et par équipe, les 25 et 26 juin. Deux triathlètes de la région étaient parmi les 1 500 participants provenant de plus de 40 pays, groupes d’âge et élites. Ils ont très bien fait, terminant dans le top 10 des meilleurs canadiens.

Daniel Lepage de St-André-de-Kamouraska et Elliot Bérubé de Rivière-du-Loup s’étaient tous les deux qualifiés dans leur groupe d’âge lors de compétitions tenues avant la pandémie. Impatients de pouvoir prendre part à l’événement international, les deux triathlètes ont dû attendre deux ans à la suite des différents reports.

«Depuis 2020 et la première annulation de l’évènement, à chaque année le lieu des championnats était modifié, d’Edmonton en passant par les Bermudes, c’est finalement à Montréal que j’ai pu connaître l’ampleur d’une telle compétition», a commenté Daniel Lepage.

Le 25 juin, alors que la journée s’annonçait particulièrement chaude et humide, les deux athlètes ont pris le départ dans chacune de leur vague, déterminée par leur groupe d’âge. Daniel Lepage a été le premier à sauter à l’eau pour effectuer 750m à la nage. Il a ensuite enchaîné avec 20 kilomètres de vélo dans les rues du quartier du Vieux-Port de Montréal, pour terminer avec la course à pied sur une boucle de 5 kilomètres.

«Mon départ était à 7 h 20 le matin, il ne faisait pas encore les 30 degrés annoncés, mais il a fallu tout de même gérer l’hydratation. Comme l’épreuve en vélo était avec sillonnage, j’ai pu travailler en relais avec un Australien et un Britannique pour faire face à une course très rapide», a-t-il partagé. L’athlète a terminé 34e de son groupe d’âge, 6e au Canada.

ELLIOT BÉRUBÉ

Parti plus tard dans la matinée, Elliot Bérubé a de son côté réussi à s’accrocher au groupe de tête dès la sortie de l’eau. «Je suis super satisfait de ma course. J’ai eu du plaisir et j’ai réussi à garder un bon rythme à la course à pied malgré la chaleur! J’ai gagné beaucoup d’expérience avec cette course et c’est super encourageant et motivant pour la suite de ma saison», a-t-il résumé. Il a terminé 9e de son groupe d’âge et 3 au Canada.

Durant les prochaines semaines, les deux triathlètes continueront l’entrainement dans le but de poursuivre leurs objectifs. Ils seront présents aux deux triathlons de la région : le triathlon de Pohénégamook (3 juillet) et le triathlon de St-Mathieu-de-Rioux (25 juillet).