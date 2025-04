Diane Sénécal veut mettre en lumière des enjeux négligés pendant la campagne électorale

À quatre jours des urnes, la candidate du Bloc Québécois dans la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Diane Sénécal, en plus de réitérer les engagements de son parti, a aussi assuré qu’une forte députation bloquiste à Ottawa permettrait la défense d’enjeux négligés pendant la campagne électorale en raison de l’accent mis sur la guerre tarifaire actuelle.

Selon la bloquiste, de nombreux enjeux ont été laissés de côté durant les dernières semaines. Elle croit qu’il faut aller au-delà de la guerre tarifaire qui est omniprésente dans toutes les conversations et qui fait de l’ombre, «prend en otage les vrais enjeux».

«En ce moment on parle beaucoup de répercussions qui vont être mur à mur, beaucoup de Canada. Le Canada c’est très grand, à l’intérieur du Canada il y a le Québec et à l’intérieur du Québec il y a notre circonscription avec des enjeux locaux qui sont vraiment touchés de façon très personnelle et intime. C’est ça que je veux ramener en avant», a souligné Mme Sénécal.

Elle rappelle l’importance et la pertinence des organismes communautaires qui ne doivent pas écoper dans la guerre tarifaire actuelle «puisque ce sont eux le filet de la société».

Les jeunes doivent aussi être soutenus, de même que les ainés et les immigrants, afin d’assurer la revitalisation des petites municipalités, croit la bloquiste. Notamment, du côté des ainés, elle rappelle que le Bloc québécois désire augmenter la pension de vieillesse de 10 %, puis qu’un crédit d’impôt soit accordé à ceux qui désirent rester sur le marché du travail.

Diane Sénécal souligne aussi que «l’environnement c’est l’avenir et devrait être le premier sujet de conversation». Elle pense qu’il faut prévoir ce qui sera légué aux générations futures. La candidate déplore le recul des nouvelles énergies propres pour préparer le retour du pétrole par un corridor qui traverserait le Canada et mettrait en péril des centaines et des centaines de cours d’eau.

«Dans la semaine qui vient de se terminer, le candidat du Parti conservateur a dit du Bloc québécois qu’il voulait le retour au cheval. Quand je l’ai interrogé sur la raison d’être de cette déclaration, il m’a dit que nos véhicules ont besoin de pétrole», a raconté la bloquiste, en faisant référence au débat des candidats de la circonscription organisé le 22 avril.

«Entre le Ford 150 et le cheval, il y a un monde, toutes sortes de nuances, a signifié Diane Sénécal. On ne dit pas qu’il faut condamner le pétrole là, maintenant. Ce qu’on dit c’est qu’il faut penser à l’avenir, qu’il faut développer les autres énergies.»

D’après elle, le Bloc québécois est le seul parti qui regarde vraiment vers l’avant. «Les autres partis ont les yeux tournés vers l’ouest, vers l’Alberta, Toronto, vers l’argent, vers la richesse. Je réponds que la richesse est ici, dans nos ressources naturelles et notre jeunesse. C’est notre avenir», a conclu la candidate.

Elle appelle la population à lui faire confiance et à voter en grand nombre le 28 avril. Sur les bulletins de vote, les électeurs auront aussi le choix entre Bernard Généreux (Parti conservateur du Canada), Rémi Massé (Parti libéral du Canada), Iseult L’Heureux-Hubert (Nouveau Parti démocratique), Alexie Plourde (Parti vert), Jean-François Morin (Parti populaire du Canada) et Thibaud Mony (Parti rhinocéros).