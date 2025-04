Maxime Blanchette-Joncas est impatient de poursuivre son travail

Le député bloquiste sortant, Maxime Blanchette-Joncas, a été réélu dans la nouvelle circonscription Rimouski - La Matapédia au terme de sa troisième campagne électorale. À peine proclamé gagnant, le politicien est déjà prêt à se lancer et à se remettre au travail.

Le bloquiste reconnait l’immense défi qu’a représenté cette campagne. En plus du redécoupage de son comté faisant passer le nombre de municipalités à représenter de 39 à 55, la période électorale n’a duré que 36 jours. Des casse-têtes logistiques ont donc dû être résolus afin de rencontrer le plus de personnes et d’organismes possible. «Je pense que j’ai réussi haut la main», soutient-il.

Le travail accompli par l’ensemble de son équipe a contribué pour beaucoup au résultat de ce soir, croit M. Blanchette-Joncas. «C’est assurément la meilleure [campagne]. Pas en termes de résultats, mais en termes de performance. Réussir à faire des points de presse chaque semaine dans les quatre MRC, puis d’avoir des propositions qui sont réellement ancrées dans sur les réalités du territoire», explique-t-il. Le député a aussi eu des appuis d’acteurs socioéconomiques, puis de gens de la société civile tout au long de sa campagne.

Le contact avec les citoyens a aussi été difficile dans les premières semaines de la campagne, soutient le bloquiste. «Ce n’était pas facile de pouvoir parler de politique avec les gens parce que le contexte international, surtout avec les États-Unis, n’était pas favorable», raconte-t-il.

Malgré la dépouille des premiers bureaux de scrutin qui a donné, à un certain moment, l’avance à son adversaire libéral Alexander Reford, Maxime Blanchette-Joncas n’a jamais douté. À la suite de l'ouverture de la majorité des boites, le bloquiste avait une avance de plus de 10 % sur son opposant. «C’est quand même significatif», confie l’élu.

Même si M. Blanchette-Joncas a eu à découvrir deux nouvelles MRC, il n’était pas en terrain inconnu, lui qui est allé à l’école dans La Mitis et qui a de la parenté dans La Matapédia.

L’élu a hâte de poursuivre le travail qu’il a entamé il y a plus de cinq ans dans Rimouski-Neigette et Les Basques et de commencer à représenter les gens de ses nouvelles MRC. Il remercie les électeurs de lui avoir accordé leur confiance. «Ça me fait chaud au cœur», avoue-t-il.

