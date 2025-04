Une campagne sans compromis pour Alexander Reford

Au lendemain des élections fédérales 2025, et de sa défaite devant le député bloquiste sortant, Maxime Blanchette-Joncas, dans la nouvelle circonscription de Rimouski – La Matapédia, le libéral Alexander Reford s’est dit fier de la campagne qu’il a menée avec son équipe.

«On a eu des résultats intéressants. On a quand même augmenté d’une manière très importante le vote dans notre secteur», a-t-il exprimé. «[Je] suis un néophyte en politique, mais j’ai quand même eu une classe de maître sur comment faire de la politique avec mes collègues Marc Parent, Pierre d’Amours, Claude Laroche, et une grande équipe qui nous a aidé pendant la campagne.»

«On est très fiers du travail effectué, des rencontres qu’on a pu mener sur le territoire et, bien sûr, les idées véhiculées», a souligné Alexander Reford. «On a fait beaucoup de chemin. On a rencontré une cinquantaine d’organismes, les maires des trois MRC. On a rencontré, bien sûr, énormément d’entreprises, plusieurs entreprises culturelles et communautaires.»

Le 28 avril, en soirée, le dépouillement des premiers bureaux de scrutins donnait à M. Reford la majorité. «Mais, par la suite, il y a une tendance lourde qui s’est installée où l’avantage du Bloc était environ de 10 % tout le long de la soirée. Donc, on a dû se rendre à l’évidence qu’on n’avait pas assez de votes pour être victorieux.»

Alexander Reford a salué Maxime Blanchette-Joncas pour sa réélection, au terme de sa troisième campagne électorale. «C’était une belle victoire pour le Bloc Québécois.»

Le libéral s’est montré inquiet pour la suite des choses, alors que le Bloc Québécois pourrait faire tomber le gouvernement à tout moment. «On voit bien qu’on entre, malheureusement, dans une situation d’instabilité politique importante avec deux partis qui ont perdu beaucoup de sièges, à la fois le Bloc Québécois et le Nouveau Parti Démocratique», a mentionné M. Reford.

«Le Parti libéral de M. Carney n’a pas eu la majorité voulue. C’est malheureux, parce qu’on souhaitait vraiment un mandat fort pour faire un Canada fort, et on a plutôt eu un mandat faible pour un Canada faible.»