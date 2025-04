Place au débat électoral

Le débat électoral organisé par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a généré plusieurs accrochages entre les candidats Bernard Généreux (Parti conservateur du Canada), Diane Sénécal (Bloc québécois) et Rémi Massé (Parti libéral du Canada). Le député actuel a dû défendre son bilan ainsi que les positions de son chef Pierre Poilievre, tandis que Rémi Massé a tenté de se distancer de l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau. De son côté, Mme Sénécal a martelé l’importance de représenter la voix du Québec sur la scène fédérale.

De nombreux thèmes ont été abordés lors de cette joute d’une heure et demie, dirigée par le modérateur et animateur de CIEL-FM, Daniel St-Pierre. Les tensions commerciales entre le Canada et les Etats-Unis, le plafond imposé aux entreprises concernant les travailleurs étrangers temporaires, le maintien de la traverse de Rivière-du-Loup, l’industrie forestière, le développement économique, les infrastructures (autoroute 20) et le secteur agricole ont été au centre des échanges, parfois corsés, entre les candidats.

Plus de détails suivront.