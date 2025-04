Diane Sénécal est fière de sa campagne

Malgré le poids de la défaite devant le conservateur Bernard Généreux et le libéral Rémi Massé dans la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Diane Sénécal s’est montré sereine. La bloquiste, qui s’est classée troisième, envisage déjà se présenter aux prochaines élections considérant un gouvernement minoritaire.

«C’est certain que la marche était haute. J’étais très consciente que M. Généreux est bien implanté dans la circonscription», a-t-elle confié. «Moi, ce que je voulais, c’était de m’assurer que la voix du Bloc québécois était entendue. Je voulais m’assurer qu’on remette dans la conversation les intérêts du Québec et de la circonscription, et non juste les intérêts du parti politique qui est représenté. Et ça, je l’ai fait. Je suis très contente.»

Diane Sénécal termine la course avec la satisfaction du devoir accompli. «[On] avait beaucoup de travail à faire pour cinq semaines, on l’a fait. J'avais une belle équipe.»

«J’ai appris à découvrir toutes sortes de gens absolument formidables, des entreprises incroyables. J’ai appris à connaitre la circonscription et la région comme peu de gens ont la possibilité de le faire», a exprimé Diane Sénécal, qui ne retient que du positif de sa campagne.

Dans les jours à venir, Diane Sénécal se «relèvera les manches». «Je mets mon chapeau de présidente de circonscription, de présidente régionale, et avec le comité exécutif on va envisager les prochaines années et on va se préparer pour les prochaines élections.»

Alors qu’un gouvernement minoritaire dure rarement plus de 24 mois à Ottawa, la bloquiste se dit «d’attaque» pour les prochaines élections. «Il faut déjà commencer à penser à la suite des choses.»

Rappelons que le Bloc québécois avait terminé deuxième avec 26,1 % du suffrage, en 2021, dans la circonscription qui s'appelait alors Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup.

Au moment d'écrire ces lignes, vers 00 : 25, Diane Sénécal obtient 19% du vote.