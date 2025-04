Les enjeux sociaux au cœur des priorités de Diane Sénécal

La candidate du Bloc québécois dans la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Diane Sénécal, a présenté diverses mesures que son parti souhaite promouvoir à Ottawa pour mieux protéger les travailleurs, soutenir les ainés et accompagner les immigrants. Mais avant tout, la base de la survie économique dépend, croit-elle, du maintien d’un filet de sécurité social fort dans les communautés.

Issue du milieu de l’enseignement, Mme Sénécal se rappelle qu’elle disait toujours à ces élèves que le bénévolat était le ciment de la société, qu’il était le matériau premier d’une construction sociale plus grande. Et de l’engagement bénévole, sont nés les organismes sociaux et communautaires, indique la bloquiste.

Depuis quelques semaines, la candidate parle de défendre l’agriculture, l’acériculture, la production forestière et les PME. Toutefois, la survie de ces différents domaines économiques repose sur les organismes communautaires quand il y a un problème comme une perte d’emploi, un arrêt de maladie ou une fermeture d’usine.

«Je veux défendre les organismes sociaux de ma communauté, de ma circonscription à Ottawa. Les organismes sociaux communautaires ce sont eux qui supportent le tissu social, ce sont eux qui font en sorte qu’on est capable de survivre comme société, ce sont eux qui sont le filet de sécurité pour nos travailleurs, nos ainés, nos immigrants, tout le monde», souligne Diane Sénécal.

Elle veut donc exiger un meilleur appui du gouvernement fédéral envers les organismes, qu’une bonification des subventions soit prévue dans le budget pour maintenir la société à flot en supportant la base des communautés.

Davantage de détails suivront…