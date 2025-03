Statu quo pour les infrastructures du KRTB au sein du PQI 

Ceux et celles qui espéraient voir les grands projets d’infrastructures de la région passer à une vitesse supérieure à la suite du dépôt du budget provincial 2025 devront vraisemblablement revoir leurs attentes. Le prolongement de l’autoroute 20, la réfection de la route 293 et la construction du nouveau poste de la Sûreté du Québec au Témiscouata n’ont pas évolué au sein du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035 qui a été présenté le 25 mars.

Dans le cas du prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski, il demeure à l’étude parmi les projets du volet routier de plus de 100 millions de dollars et plus.

Selon les documents, Québec prévoit concrètement 45,5 M$ pour l’élaboration de dix dossiers d’opportunité, dont celui du prolongement de l’autoroute 20.

En septembre dernier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a sélectionné le Consortium Liaison A-20 afin de réaliser l’avant-projet préliminaire et l’étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski.

À travers son mandat, cette firme de Rimouski étudiera la raison d’être du projet. Elle analysera aussi des corridors et des tracés, ainsi que les répercussions de ce projet sur le milieu (environnement, social, économique, etc.).

Dans les derniers mois, deux autres appels d’offres ont été lancés concernant la phase 2 du projet, soit le tronçon situé entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles, incluant la conception du futur pont.

Par communiqué, le regroupement Le pont de la 20, ça ne tient pas debout s’est réjoui que le projet demeure au point mort, du moins administrativement. «L’an prochain, le ministre Girard a une décision facile à prendre. Retirer ce projet trop coûteux et incohérent du PQI et le remplacer par la sécurisation de la route 132 en concordance avec la volonté populaire», a soutenu Sébastien Rioux.

Le regroupement maintient que ce projet est un symbole d’incohérence de la CAQ en matière de gestion des fonds publics.

ROUTE 293

Quant au réaménagement de la route 293, le scénario est similaire, c’est-à-dire que son état d’avancement demeure le même comparativement à 2023 : «En planification». Cette étape vise à établir en détail la mise en œuvre de l’option retenue afin d’en assurer la réalisation, selon ses paramètres de portée, de coût et d’échéancier à être approuvés, explique-t-on. La prochaine étape sera celle de la réalisation.

En octobre, le gouvernement a fait savoir que les travaux de réaménagement devraient débuter en 2026. Il s’agissait alors d’un coup dur pour les citoyens et élus du milieu qui croyaient voir les pelles mécaniques s’activer dès 2025.

POSTE DE LA SQ

Le projet de construction d’un nouveau poste de la Sûreté du Québec au Témiscouata demeure à l’étape de la planification. Neuf projets font partie de cette section, incluse au sein des dépenses pour l’administration gouvernementale, pour un total de 816,3 M$.

La construction d’un nouveau bâtiment pour l’équipe régionale de la Sûreté du Québec est évaluée à plus de 20 M$. Actuellement, les locaux situés près de l’autoroute 20, dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac, sont jugés vétustes.

En réaction au dépôt du budget du gouvernement de la CAQ, le Parti Québécois s’est dit «peu impressionné» par le PQI. Il estime que cet exercice est de moins en moins crédible, rappelant que plusieurs projets s’y trouvent depuis des années.

«Le PQI est devenu le stationnement des promesses gouvernementales, de sorte que ça ne signifie pas grand-chose quand la CAQ se vante d’avoir augmenté le PQI de 100 G$ à 164 G$. Des dizaines de projets sont en planification ou à l’étude depuis des années», a indiqué le député Pascal Paradis.