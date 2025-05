Une nouvelle campagne d'achat local où tout le monde gagne

À une époque où la mondialisation et la numérisation de l’économie redessinent le paysage commercial, l’achat local s’impose comme une solution gagnante pour les communautés, et celle du grand Rivière-du-Loup ne fait pas exception. C’est dans cette optique qu’Info Dimanche et son partenaire Desjardins lancent une toute nouvelle campagne : Mon milieu, mon marché! Au total, pas moins de 60 600 $ en certificats sont offerts au public.

Pour vous procurer un certificat chez l’un des 28 commerçants participants, il suffit de visiter le site rabaischocs.com et de cliquer sur l’onglet «Mon milieu, mon marché!». L’achat de certificats vous procure instantanément des économies à échanger chez ces marchands. C'est simple, rapide et économique!

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, trois prix de 500 $ seront tirés parmi les participants ayant acheté un certificat. Ces prix seront échangeables chez tous les commerçants partenaires de la campagne, qui se déroule sur une période de six semaines, soit jusqu’au 6 juillet.

INVESTISSEMENT DANS LE MILIEU

La prémisse est simple, acheter local, c’est investir dans son milieu de vie. C’est avec cette idée en tête que l’équipe d’Info Dimanche et le directeur de Desjardins Rivière-du-Loup, Serge Ferrand, ont uni leurs forces et leur expertise pour propulser cette initiative.

«Il n’y a rien de mieux que d’encourager l’achat local. On y croit beaucoup. C’est une initiative portée par un partenaire local [Info Dimanche] qui soutient les entreprises d’ici. C’est [exactement] ce qu’on souhaite chez Desjardins», a souligné M. Ferrand.

Ce dernier rappelle que la coopérative financière applique concrètement les valeurs qu’elle défend en matière d’économie locale. «Ici à la Caisse de Rivière-du-Loup, on mesure nos achats et on encourage localement. On réalise que 90 % de nos achats sont faits localement, au Bas-Saint-Laurent.»

Parmi les autres partenaires, Info Dimanche tient à souligner l'implication de la MRC de Rivière-du-Loup, du CLD de la région de Rivière-du-Loup et de la SADC de Rivière-du-Loup.

ACHAT LOCAL

Dans une région comme Rivière-du-Loup, l’achat local est un choix stratégique, autant sur le plan économique qu’environnemental et social. En soutenant les entreprises d’ici, on crée de l’emploi, on réduit l’empreinte écologique et on renforce le tissu communautaire. Chaque achat devient une promesse pour l'avenir de la région.

En achetant chez vos commerçants locaux, en consommant des produits de votre terroir, en suivant vos médias régionaux, vous participez à la vitalité de votre communauté et vous contribuez directement à sa prospérité. Une prospérité, rappelons-le, qui rejaillit sur l'ensemble des citoyens de la région.