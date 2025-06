L’expertise de Premier Tech profitera à l’entreprise Olymel 

L’expertise de Premier Tech sera mise à profit dans un important projet d’infrastructure de l’entreprise Olymel à Trois-Rivières, au cours des prochains mois. La multinationale louperivoise sera au cœur de sa réalisation, elle qui concevra tout le secteur automatisé de la palettisation et de la mise en caisse.

Olymel a annoncé, le 10 juin, qu’elle investira 142 M$ afin de centraliser ses opérations à l’usine La Fernandière de Trois-Rivières, en Mauricie. Une étape qui exigera un important agrandissement.

L’entreprise, chef de file canadien dans la production, la transformation et la commercialisation des viandes de porc et de volaille, a fait savoir que sa nouvelle usine allait être à la fine pointe de la technologie et qu’elle allait intégrer des systèmes optimisés par l’intelligence artificielle. Premier Tech viendra travailler au niveau de l’automatisation de certains procédés.

Premier Tech a d’ailleurs reçu les bons mots de Yanick Gervais, président-directeur général d’Olymel, ainsi que ceux de Jean Boulet, ministre du Travail, lors de la conférence de presse.