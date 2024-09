Un consortium mandaté pour étudier le prolongement de l’A-20 

Le ministère des Transports du Québec a sélectionné le Consortium Liaison A-20 afin de réaliser l’avant-projet préliminaire et l’étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski.

Le contrat, d’une valeur de 7 439 062 $, a été octroyé à la firme de Rimouski, formée de des entreprises AtkinsRéalis, Norda Stelo et TétraTech, devant quatre autres soumissionnaires. Le processus d’appel d’offres s’est conclu au début aout et le contrat a été publié quelques semaines plus tard.

Selon Jean-Philippe Langlais, la raison d’être du projet sera étudiée dans le cadre de ce mandat, tout comme l’analyse des corridors et des tracés, ainsi que les répercussions de ce projet sur le milieu (environnement, social, économique, etc.).

Rappelons que l’étude concernera tout le segment d’autoroute de 47 kilomètres entre Trois-Pistoles et Rimouski.

«C’est l’étape à laquelle nous sommes rendus pour le tronçon entre Trois-Pistoles et Rimouski», a-t-il dit. «Des rencontres auront lieu avec le consortium et un calendrier sera mis en place. Il est toutefois trop tôt pour déterminer un échéancier», a-t-il ajouté.

Quant aux appels d’offres qui concernent la phase 2B du projet, soit le tronçon situé entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles, le ministère indique que l’un d’eux porte sur les activités de conception du futur pont traversant la rivière des Trois Pistoles, incluant l’analyse de concepts.

L’autre porte sur la conception du tronçon routier de 6 km. Divers éléments seront étudiés par le biais de ces deux mandats, dont la géotechnique, la pédologie, l’hydraulique, l’environnement (habitats du poisson, faune, flore, gestion des eaux pluviales, etc.), les ouvrages d’art et les structures de chaussée, notamment.

Pour ces deux dossiers, le processus d’octroi de contrats est toujours en cours.