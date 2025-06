Poulet Rouge à la recherche d’investisseurs au Bas-Saint-Laurent 

La fameuse chaine de restaurants Poulet Rouge, qui se spécialise dans les bols de poulet grillé personnalisables, pourrait avoir l’œil sur les marchés de Rivière-du-Loup et Rimouski. La bannière est actuellement à la recherche d’investisseurs pour le secteur du Bas-Saint-Laurent.

Une publication sponsorisée par l’entreprise sur Facebook fait actuellement beaucoup réagir. On peut y lire que Poulet Rouge recrute dans la région, une déclaration qui ouvre la porte à une expansion dans l’Est-du-Québec.

«Vous avez l’esprit entrepreneurial? Notre réseau de franchises vous permet de vous lancer avec un concept rentable, un accompagnement structuré, et la notoriété d’une marque bien établie […] Le succès vous attend, rejoignez-nous dès aujourd’hui!», peut-on lire dans la publicité.

Les réactions à la publication ont été nombreuses sur le territoire, notamment parce que Poulet Rouge jouit d’une belle cote de popularité à travers la province. Actuellement, les succursales les plus proches sont situées à Lévis et Québec, au plus grand dam des adeptes du Bas-Saint-Laurent.

En janvier, une représentante de la marque avait évoqué qu’une expansion à Rimouski faisait partie des plans d’avenir de l’entreprise. Aucune ouverture n’était toutefois dans les plans en 2025.

Le premier restaurant Poulet Rouge a été lancé en 2012. Aujourd’hui, le marque compte une soixantaine de succursales, y compris en Ontario et en Alberta.