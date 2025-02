Tarifs douaniers: ouvrir un nouveau marché

Dimanche soir, les ministres fédéraux Mélanie Joly et François-Philippe Champagne étaient de passage à l’émission Tout le monde en parle afin de défendre la riposte du Canada face aux tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump. Pour François-Philippe Champagne, le partenariat historique entre le Canada et les États-Unis «vient d’entrer dans une nouvelle ère». L’idée est d’ouvrir de nouveaux marchés, en Europe comme en Asie.

Vincent More, copropriétaire de l’entreprise Nokomis à Trois-Pistoles et de La Cabane à Mario 2.0, suit la situation de près. Nokomis exporte déjà dans une vingtaine de pays, de l’Amérique du Sud jusqu’en Asie. De son côté, La Cabane à Mario 2.0 est spécialisée dans la distribution de produits québécois destinés aux foires et marchés de Noël européens. Les «nouveaux marchés» donc, il connaît bien.

«Ce ne peut pas être une solution rapide, ce n’est pas immédiat, mais c’est la solution à long terme, explique-t-il. «Ce n’est jamais une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut se diversifier, mais cela ne sera pas une panacée à court terme.»

L'Europe et l'Asie sont des marchés différents du marché nord-américains. «Le marché américain, ce sont des habitudes que nous connaissons. Ça nous ressemble, ce sont les mêmes codes. Outre-Atlantique, c’est différent. En Europe et en Asie, il faut composer avec une autre culture, une autre législation. Quand on développe un nouveau marché, le principal défi, c’est de s’adapter. Actuellement, la faiblesse de notre devise est un atout pour l’exportation.»

Si Nokomis exporte très peu aux États-Unis, ce sont les tarifs de représailles imposés par le Canada qui auront un impact sur l’entreprise, puisqu'elle importe une partie de ses contenants, bouchons et emballages chez nos voisins du Sud. «Pour nous, l’impact sera limité, mais pour d’autres exportateurs canadiens, c’est énorme. C’est du même calibre que la pandémie.»

Lundi matin, Vincent More ne croyait pas que les tarifs imposés seraient là pour y rester, du moins pas à long terme. Il était plutôt d'avis que le président Trump saisirait la première porte de sortie lui donnant l'impression d'avoir effectué des gains. M. More ne croyait pas si bien dire.

