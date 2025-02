«On est frappé de plein fouet» - Claudette Migneault

Sollicitée par Info Dimanche le 3 février, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, a réagi aux tarifs douaniers de 25 % que le président américain Donald Trump menace d’imposer au Canada.

«On est très préoccupé par la situation présentement. On sait que ça va avoir des impacts non seulement sur les entreprises canadiennes et québécoises, mais aussi sur les membres de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, particulièrement ceux qui exportent vers l’étranger.»

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup anticipe des ralentissements de production sur certaines chaines d’approvisionnement ainsi que des pertes d’emplois sur notre territoire.

La CCMRCRDL s’assure présentement de brosser le portrait le plus exact possible des conséquences financières qui pourraient découler de l’imposition de ces tarifs douaniers. Elle cite le plan d’action de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui présente 10 recommandations afin de traverser les quatre prochaines années du mandat Trump «qui ne seront pas de tout repos pour l’économie du Québec».

La mise en place d’un programme de soutien financier gouvernemental pour aider les entreprises qui seront affectées par les nouveaux tarifs douaniers, la reconnaissance des entreprises québécoises dans les contrats publics et l’imposition d’un moratoire aux restrictions liées à la rétention et au renouvellement des travailleurs étrangers temporaires font partie des mesures qui pourraient être prises afin de défendre les intérêts économiques du Québec et de ses entreprises face au protectionnisme américain.

«La première chose qu’on peut faire, c’est prioriser l’achat local. C’est sans contredit une action bien concrète, tout comme sélectionner des produits régionaux et québécois. C’est vrai qu’ils sont parfois plus couteux, mais ces achats vont contribuer à faire rouler notre économie et à préserver des emplois, indique Claudette Migneault. Plus que jamais, il faut faire montre de solidarité et prioriser l’achat auprès de nos entreprises locales.»

Elle croit que tout le monde sera touché de près ou de loin par ces nouveaux tarifs douaniers, dont les augmentations seront refilées aux consommateurs.

Mme Migneault voit ces tarifs comme une occasion pour les entreprises de diversifier leurs marchés à plus long terme. Ils sont aussi un rappel de la nécessité de développer l'autonomie de l’économie canadienne et régionale, deux intentions qui étaient omniprésentes au sortir de la pandémie.

«Je pense qu’il faut tenir bon, il faut être résilient et ressortir plus fort de cet autre enjeu-là qui se dresse devant nos entreprises, qui ont été plutôt malmenées au cours des dernières années», ajoute Claudette Migneault.

Elle croit aussi en la nécessité d’abaisser les barrières entre les provinces pour faciliter les transactions commerciales. La CCMRCRDL s’assurera qu’il y ait un appui gouvernemental et un accompagnement destiné aux entreprises de la région.

LEPAGE MILLWORK

Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, qui compte environ 475 employés, fait partie du lot des entreprises qui seront fortement touchées par les tarifs douaniers qui pourraient être imposés de part et d’autre de la frontière américaine.

«De façon générale, tous les biens qu’on exporte et ceux qu’on importe y seront assujettis», précise le directeur général et copropriétaire de Lepage Millwork, François-Xavier Bonneville. Il travaille présentement à élaborer un plan d’action avec ses partenaires d’affaires afin de passer à travers cette tempête de la guerre commerciale qui a été déclarée par le président américain Donald Trump.

«On ne s’écrase pas dans un coin roulé en petite boule. On se tient debout et on va se battre. On va continuer de servir nos clients», assure M. Bonneville.

Lepage Millwork est spécialisée en production de portes et fenêtres depuis plus de 75 ans. Ses produits sont entrés sur le marché américain depuis 2004.