Tarifs douaniers: les députés fédéraux réagissent

Les députés fédéraux de la région du KRTB ont vivement dénoncé les frais de douanes que le président américain Donald Trump veut imposer au Canada. Les impacts seraient majeurs et pourraient être ressentis autant au niveau de l’exportation de ses produits, des emplois, du chômage et de la vitalité des entreprises canadiennes, selon eux.

«C’est vraiment une mauvaise nouvelle», commence d’emblée le député conservateur de la circonscription Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. L’implantation de tels tarifs va inévitablement nuire au Canada, croit-il.

«Nos économies sont tellement intégrées depuis des siècles, ce n’est pas correct de dire qu’on est pas de bons partenaires économiques». Les effets de cette mesure «extrêmement déplorable» de M. Trump «pourrait nous amener en récession potentiellement.»

D’après le député bloquiste de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, le président américain et son gouvernement tentent de mettre la table pour obtenir une meilleure négociation de l’Accord Canada - États-Unis - Mexique.

«Il ne faut absolument pas se laisser faire. Il faut qu’on réponde œil pour œil dent pour dent», clame M. Généreux. Il accueille donc favorablement la contre-attaque comparable du Canada. Même son de cloche du côté de M. Blanchette-Joncas. «La riposte doit se faire, on ne peut pas se laisser intimider», lance ce dernier.

M. Généreux soutient toutefois qu’il faut en faire plus pour les entreprises et leurs employés. Une aide directe sous forme de liquidités, de subventions ou de crédit d’impôt doit être mise en place. Les Conservateurs demandent ainsi le rappel du gouvernement, nonobstant la nomination d’un nouveau chef à la tête du Parti libéral pour que les décisions soient prises au Parlement.

SE CONCENTRER SUR L’ACHAT LOCAL

«Dans chaque moment d’incertitude, d’imprévisibilité et de danger, il y a des opportunités», avance M. Blanchette-Joncas. Selon lui, il est temps plus que jamais de se tourner vers l’achat local. Il envisage que cette guerre tarifaire s’accentue davantage. Les Québécois et Canadiens doivent donc se tourner vers une économie locale, régionale et nationale afin de maintenir en vie les entreprises d’ici, de même que les emplois, indique-t-il. Aussi, cette façon de consommer garantit des produits de qualité et réduit l’empreinte environnementale, soutient l’élu. Son homologue, M. Généreux, partage cette opinion.

«Ce n’est pas simple de faire entendre la voix de la raison à M. Trump, mais il y a des gens intelligents autour de lui, rationnels, qui comprennent que le Québec et Canada ne sont pas des ennemis commerciaux des Américains», conclut Maxime Blanchette-Joncas.