La microbrasserie Le Secret des Dieux lauréate d'un Prix excellence tourisme

La microbrasserie Le Secret des Dieux a remporté un prestigieux Prix excellence tourisme lors du dévoilement des lauréats du Sommet du tourisme par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, le 21 octobre. L’entreprise de Pohénégamook se distingue dans ce qui est considéré comme le plus important concours en tourisme.

Le Secret des Dieux partage cette distinction à ex aequo avec Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal dans la catégorie Communication et marketing.

Le jury a vanté la créativité et l’originalité des entrepreneurs pour leur campagne Boire le Témiscouata avec les Brassins Témiscouatains. Lors de leur passage au micro, les copropriétaires ont mentionné leur fierté d’avoir un impact significatif pour le tourisme du Bas-Saint-Laurent. Ils sont heureux que leur travail ait été récompensé par la mise en lumière du territoire du Témiscouata et ses richesses par leur brassage des bières spéciales utilisant majoritairement des ingrédients du coin.

Dans le Bas-Saint-Laurent, le Festival des Champignons Forestiers du Kamouraska a gagné le prix dans la catégorie Innovation et développement de l'offre, budget moins de 100 000 $. Le jury a relevé la mobilisation exceptionnelle de la 6e édition du festival sur une période d'un mois ainsi que les retombées significatives de l’évènement sur son territoire. Le festival vise, notamment, à faire découvrir la richesse mycologique du Bas-Saint-Laurent en saison.

Au total, 12 lauréats ont été récompensés parmi 45 finalistes.