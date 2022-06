Le Fort Ingall célèbre son 50e anniversaire avec des nouveautés

Voir la galerie de photos

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) a annoncé le vendredi 17 juin ses nombreuses nouveautés pour la saison estivale 2022, juste à temps pour célébrer son 50e anniversaire.

À la suite de nombreuses années de bonne gestion financière, associée au soutien continu de la population, le Fort Ingall est fier d’annoncer la mise sur pied d’une fondation qui l’aidera à maintenir ses opérations et à entretenir le site historique : La Fondation Guy Hudon pour le Fort Ingall.

«M. Hudon a été un personnage important de l’histoire moderne du Fort Ingall et l’équipe de la SHAT désirait lui rendre hommage pour tout ce qu’il a accompli pour nous et pour les générations futures. Il semblait normal de nommer cette fondation en son nom, puisque, comme lui l’a fait à son époque, elle permet au Fort de maintenir ses opérations», a commenté le président de la SHAT, Alexandre April.

Une somme de 20 000 $ a été investie par la SHAT et une demande de bonification sera bientôt déposée auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le Fort Ingall et la microbrasserie Le Secret des Dieux s’associent pour créer une bière à saveur historique : La tunique rouge. Il s’agit d’une bière de blé aromatisée avec des pétales de roses du Témiscouata, qui promet d'être particulièrement désaltérante et présentant de légères pointes d’acidité avec une amertume timide.

De plus, une nouvelle activité sera mise en place dès juin 2022 : le Noon gun. En effet, le site historique fera grand bruit avec son nouvel équipement : un canon fonctionnel. L’équipe d’animation pourra ainsi respecter la tradition des forteresses britanniques : faire un tir de canon une fois par jour à 13 h. Le Conseil d’administration tient à remercier Serge Savard pour son implication précieuse dans le dossier.

Par ailleurs, en partenariat avec la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac, le Fort Ingall installera sous peu des panneaux d’interprétation de la Roseraie du Témiscouata au parc Clair-Soleil. Ceux-ci permettront aux visiteurs de comprendre l’histoire des roses qui embellissent cet endroit et, par le fait même, comprendre l’importance de l’implication du Fort Ingall dans la vie culturelle du Témiscouata.

Pour plus d’informations sur les activités de la SHAT, visitez le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca. Pour communiquer avec la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, merci de nous contacter via téléphone au 418 854-2375, via courriel au [email protected] ou via la page Facebook du Fort Ingall ou la page Facebook du Musée du Témiscouata.