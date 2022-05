Saint-Athanase fête 100 ans de bon temps

L’année 2022 est une période de fête pour la municipalité de Saint-Athanase. Le village célèbre les 100 ans de son érection canonique. Pour l’occasion, le Comité organisateur du 100e a fait brasser une bière toute spéciale par la Microbrasserie Le Secret des Dieux de Pohénégamook où le lancement s’est déroulé le 26 mai.

En bouche, la vingtaine de personnes présentes ont rapidement pu déceler le goût du sirop d’érable avec laquelle la bière a été concoctée. L’ale pâle à l’érable a été nommée la «Mont Thompson» en l’honneur du belvédère qui se trouve en son sommet. Cet attrait, de même que l’érable, représentent à merveille le village, d’après Karyne Patry, présidente du Comité organisateur du 100e de Saint-Athanase. Elle mentionne que ces deux aspects constituent les signatures de la municipalité et qu’ils se complètent bien : «Du haut du mont Thompson, on voit beaucoup d’érablières. Surtout en automne, on peut constater que la montagne est pleine d’érables».

L’été, nombreuses personnes d’un peu partout se rendent au sommet du belvédère en véhicules tout-terrain. «C’est reconnu, témoigne Mme Patry, tout comme le domaine acéricole d’ici». Les érablières constituent la première source de rentabilité du village. «À Saint-Athanase, il y a des érablières aussi vieilles que la paroisse», informe le maire, Mario Patry. Au Québec, Saint-Athanase est réputée comme la «capitale de l’érable». En son sein, plus de 700 000 arbres sont entaillés. Il était important pour le comité de mettre de l’avant cette richesse pour le centième anniversaire des Athanasois.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Le Comité organisateur du 100e de Saint-Athanase n’a pas chômé durant les derniers mois. La programmation des fêtes du 4 au 7 août en témoigne, de nombreuses activités sont prévues telles qu’un lancement d’un disque réalisé par Billy Soucy, des feux d’artifice, des spectacles de musique, une journée familiale, des circuits touristiques, une messe, un «brunch», un concours de bûcheron, des expositions d’artisans et de voitures, des retrouvailles et plus encore.

Karyne Patry confie qu’il est important pour les 311 Athanasois de célébrer ensemble : «On est des gens de cœur, accueillants, on avait besoin de se réunir, surtout après des années de pandémie». Le maire invite les populations des municipalités avoisinantes à aller fêter avec eux. «Je suis convaincu que ça va être une très belle fête et qu’il va y avoir beaucoup de monde», a-t-il dit.

En attendant de se rassembler durant la saison estivale, les Athanasois pourront avoir un avant-goût de ce qui les attend les 4 au 7 août prochain. Le 28 mai à 19 h, un lancement des festivités aura lieu au Centre des loisirs de Saint-Athanase. «Ça va être l’occasion de montrer aux citoyens ce sur quoi on travaille depuis plusieurs mois», se réjouit la présidente. Elle ajoute que le logo sera dévoilé de même que des articles promotionnels. Un «dj» sera aussi sur place ainsi qu’un bar afin que les citoyens puissent goûter à la «Mont Thompson».