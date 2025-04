Lumière sur la relève au Club des Ambassadeurs

Le 23 avril dernier se déroulait, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, la 36e soirée d’intronisation du Club des Ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette soirée, organisée par le Club en collaboration avec le Comité Congrès de Tourisme Rivière-du-Loup, a permis de souligner les efforts des ambassadeurs de la région ayant organisé ou contribué à l’organisation d’un congrès ou d’un événement en 2024.

Cette magnifique soirée qui s’est déroulée sous le thème «Lumière sur la relève» a réuni plus de 120 personnes. L’événement a permis de mettre en lumière plus de 40 organisateurs de congrès et d’événements dont les retombées dans le milieu ont dépassé les 11 millions de dollars.

Soulignons également le prix Coup de cœur qui a été remis au Festival de rue de Saint-Hubert, un événement piloté par l’organisation La Gang des Traînés de St-Hubert qui a fêté ses 40 ans en 2024. Cette mention est décernée à un événement pour sa contribution au développement touristique et au rayonnement de notre région.

De plus, cette année, un nouveau prix a fait son entrée, afin de mettre en lumière la relève locale et ainsi reconnaître l’engagement et l’implication de personnes au sein d’un organisme. Cette distinction a été décernée aux fondateurs du SONAR, Maxime Varenne, Mathieu Boucher et Bastien Banville.

Rappelons que la soirée annuelle du Club des Ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup est une soirée qui célèbre le dynamisme du tourisme d’affaires. Un hommage est rendu aux hommes et aux femmes qui, parallèlement à leurs activités professionnelles, ont choisi de jouer un rôle actif dans la réalisation d’un événement d’envergure à Rivière-du-Loup, contribuant ainsi à générer des retombées pour la région.