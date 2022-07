«La cachette d’Alfred» maintenant découverte

C’est le 20 juillet dernier que s’est effectué le Lancement de la bière intitulée «La cachette d’Alfred». Cette bière rend hommage aux valeureux bootleggers et leur illustre dirigeant Alfred Lévesque, qui ont fait la renommée de la région dans les années 1920. Le Comité organisateur du Festival du Bootlegger, en collaboration avec la Corporation du Patrimoine de Rivière-Bleue, a fait brasser cette bière toute spéciale par la Microbrasserie Le Secret des Dieux de Pohénégamook.

Habitué à ce type de collaboration où le patrimoine local rencontre l’art brassicole; Daniel Blier, propriétaire et maître brasseur, décrit La Cachette d’Alfred comme : «une bière session de couleur jaune paille à l’aspect voilée. Au nez on perçoit des notes d’agrumes, de melon, avec une finale quelque peu florale. En bouche les saveurs se mélangent et nous rappellent le citron, la mangue et le melon vert. La présence du mélilot blanc agrémente le tout avec un léger parfum de vanille. L’amertume est modérée et quelque peu florale. Bière tout en douceur à boire très fraîche.»

La Microbrasserie le Secret des Dieux en est à son 8e brassin témiscouatain, inspiré de la petite ou de la grande histoire locale. Chaque bière a un ingrédient spécial que l’on retrouve au Témiscouata. Dans le cas de la Cachette d’Alfred, il s’agit du mélilot blanc, une vanille que l’on retrouve en abondance dans nos champs, particulièrement à Rivière-Bleue.

UNE GORGÉE D’HISTOIRE

Pendant la prohibition des années 1920, Rivière-Bleue, par sa situation géographique, devient l’endroit de prédilection pour la contrebande d’alcool. Alfred Lévesque, un homme aux qualités entrepreneuriales indéniables, inspire le respect et sa générosité n’a d’égal que son ingéniosité pour inventer des ruses pour arriver à ses fins : cachettes, déguisements, télégrammes codés... tous les moyens sont bons pour déjouer la vigilance des forces de l’ordre. Ce grand bootlegger aura contribué à une page marquante de notre histoire régionale et marqué l’imaginaire collectif.

La Cachette d’Alfred sera entre autres disponible lors de la prochaine édition du Festival du Bootlegger les 29, 30, 31 juillet prochains, à la Microbrasserie le Secret des Dieux, ainsi que dans d’autres points de vente de la région, qui seront connus sous peu.