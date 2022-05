Plus de 10,7 M$ d’investissements pour le port de Gros-Cacouna

Le gouvernement du Québec confirme des investissements de 10 714 750 $ afin de consolider la vocation commerciale et industrielle du port de Gros-Cacouna. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en a fait l’annonce dans le cadre d’une tournée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Cette somme permettra d’aménager un espace pour l’entreposage du vrac solide, de procéder à du dragage pour maintenir la profondeur de l’eau à 10m et d’effectuer des travaux de mise à niveau d’infrastructures. Il est également prévu que la possibilité de diversifier les activités, notamment par la réparation de navires durant la basse saison, soit analysée.

Les investissements annoncés aujourd’hui s’inscrivent dans le Plan stratégique 2021-2026 de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mandatée pour gérer, exploiter et développer les ports de l’est du Québec, notamment Gros-Cacouna.

La stratégie de développement du port de Gros-Cacouna est en parfaite adéquation avec la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent. Celle-ci vise à développer les activités portuaires et maritimes tout en mettant le fleuve en valeur et en privilégiant la synergie et la complémentarité des marchés de transport maritime à fort potentiel.

«Je suis particulièrement fière du travail accompli par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie depuis sa création. Les investissements consentis aujourd’hui témoignent de ce travail et viennent confirmer l’importance du port de Gros-Cacouna dans la région. Avec Avantage Saint-Laurent, notre gouvernement souhaite mobiliser les communautés riveraines autour du fleuve. Cette annonce est un bel exemple du fait que nous sommes sur la voie d’y parvenir», a déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports.

«Le port de Gros-Cacouna est non seulement un site exceptionnel, mais un important levier économique pour la municipalité de Cacouna et ses régions avoisinantes. Les quatre décennies de fréquentation de notre port, inauguré il y a plus de 40 ans, ont connu de nombreuses fluctuations. J’accueille l’annonce d’aujourd’hui comme une excellente nouvelle pour dynamiser le développement, la croissance et la pérennité de nos activités portuaires». a souligné Suzanne Rhéaume, mairesse de Cacouna

«Le port de Gros-Cacouna dispose d’atouts considérables qu’il est grand temps de mettre en valeur pour attirer des entreprises afin qu’elles y fassent du transport et du stockage de vrac : une capacité d’entreposage intérieur et extérieur importante, un accès aux autoroutes 20 et 85 ainsi que l’éloignement des quartiers résidentiels. Tous ces facteurs contribuent à minimiser les impacts environnementaux et sociaux tout en stimulant l’activité économique dans la région», a de son côté indiqué Gerry Carter, président du conseil d’administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

