Rivière-du-Loup est toujours dans la mire de Topla! 

La chaine de restauration Topla!, reconnue pour ses plats de pâtes, a toujours l’ambition de joindre le marché de Rivière-du-Loup au cours des prochains mois. Maintenant que l’ouverture du restaurant de Rimouski est imminente, la prochaine étape sera de trouver le local parfait pour s’établir en sol louperivois.

À Rimouski, Topla! intègre ainsi une première fois le territoire du Bas-Saint-Laurent et la bannière ne compte pas s’arrêter là, convaincue de l’intérêt des amateurs pour son offre unique et familiale.

«L'expansion est toujours envisagée à Rivière-du-Loup!», a confirmé la copropriétaire et directrice marketing et communications de Topla!, Élyse Leclerc, quelques jours après avoir annoncé une ouverture devancée du côté de Rimouski. «Pour le moment, nous ciblons une ouverture au cours des 6 à 12 prochains mois», a-t-elle ajouté.

La succursale de Rimouski sera détenue et opérée par le franchisé Grégoire Pineault, un passionné de la restauration qui réside à Rivière-du-Loup depuis près de 20 ans. Il est donc naturel que l’homme d’affaires et sa conjointe, aussi impliquée dans l’aventure, soient intéressés par une deuxième adresse près de la maison.

«[Ils] ont réservé le territoire et sont présentement à la recherche du local idéal pour s'y installer», a soutenu Mme Leclerc.

Le restaurant Topla! de Rimouski devait initialement ouvrir ses portes à la mi-juin au 393, 2ème Rue East, dans le même bâtiment que le Pizza Salvatoré, mais la clientèle y aura finalement accès dès la fin mai. Ce restaurant sera le 10e de la chaine, acquise il y a plus d’un an par le Groupe Abbatiello. Six autres ouvertures sont prévues pour l’été 2025.

«Nous sommes très heureux de nous lancer dans ce projet aux côtés de Groupe Abbatiello. Ayant toujours eu la fibre entrepreneuriale, devenir franchisé Topla! me permet de combiner cette ambition et ma passion pour la restauration », a fait savoir Grégoire Pineault par voie de communiqué. On y précise qu’il «a pour objectif de faire vivre une expérience décadente aux clients.»

La chaine de restaurants Topla! a été fondée en 2014 à Québec. La majorité de ses succursales sont – pour le moment – situées dans la région de la Capitale-Nationale.