Partie remise pour le chantier de Soucy Industriel au port de Gros-Cacouna 

Le projet de Soucy Industriel d’effectuer des travaux de maintenance sur des bateaux au port de Gros-Cacouna est repoussé. L’entreprise louperivoise, qui devait travailler sur le navire White Fish Bay en janvier, devra finalement le faire en Ontario pour des raisons de logistique portuaire hors de son contrôle.

Il faut savoir que la configuration actuelle du port de Gros-Cacouna fait en sorte qu’un seul navire peut y être accosté à la fois. Si Soucy Industriel avait amorcé ses travaux sur le navire comme prévu, d’autres bateaux dont l’itinéraire a été retardé dans les dernières semaines en raison du grand froid et des forts vents, n’auraient pas pu s’y arrêter. C’était donc impossible de procéder.

Devant cette situation, les travailleurs de Soucy Industriel, mobiles, se rendront en Ontario pour effectuer le mandat estimé à trois semaines et confié par Canada Steamship Lines. Ce n’est donc que partie remise pour lancer le projet à Gros-Cacouna.

Si la situation peut sembler décevante, l’entreprise assure qu’elle y voit du positif. Ces imprévus lui permettront de trouver des solutions à long terme pour mieux accueillir les prochains bateaux.

Soucy Industriel n’exclut d’ailleurs pas la possibilité d’accueillir un navire à Cacouna un peu plus tard dans la saison, en prévision du chantier majeur qui doit toujours avoir lieu sur le navire Thunder Bay en janvier 2023. Des discussions sont présentement en cours à ce sujet.

Frédérick Soucy, président directeur général de Soucy Industriel, assure que l’entreprise n’abandonnera pas. Il se dit même encouragé par les échanges qu’il continue d’avoir avec ses clients, l’administration portuaire et d’autres acteurs importants impliqués par le projet. «Tout le monde est en mode solution et souhaite que cela fonctionne, je trouve cela très encourageant de voir le support et l’engouement que suscite ce projet», a-t-il partagé dans une communication transmise par l’entreprise.

Évoluant déjà depuis quelques années dans le secteur maritime en réparation, entretien et en fabrication de composantes de navire, Soucy Industriel travaillait déjà depuis bientôt trois ans sur la possibilité d’effectuer des travaux de maintenance à quai, ici dans la région. Au début décembre, l’entreprise avait annoncé que des travaux à quai étaient confirmés au port de Gros-Cacouna pour janvier 2022 et janvier 2023.

Soucy Industriel souhaite éventuellement avoir des installations permanentes au port de Gros-Cacouna et y faire des investissements majeurs afin de contribuer à son développement.