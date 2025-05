Info Dimanche remporte quatre prix aux Grands Prix des Hebdos

Les artisans d’Info Dimanche ont vu la qualité de leur travail être récompensée par leurs pairs, grâce à une récolte de quatre prix dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2025, le 10 avril à Québec.

La photojournaliste, Andréanne Lebel, a remporté la première place dans la catégorie «Éducation» pour son texte «Au-delà des chiffres, de la Tunisie à Rivière-du-Loup», un article qui raconte l’histoire d’une famille ayant décidé de se déraciner de son pays en quête d’une vie meilleure.

La journaliste, Lydia Barnabé-Roy, a décroché la première position pour son texte portant sur la passion du photographe Michel April, «Un artiste au service de la beauté… et des oiseaux», dans la catégorie «Sport et loisirs».

Le journaliste, Marc-Antoine Paquin, s’est démarqué dans la catégorie «Arts, culture et vie communautaire». Il s'est classé au premier rang pour son texte «Un jardin aux racines multicolores», un article qui traite d'un projet de jardin communautaire ayant permis à de nouveaux arrivants de mieux s’intégrer au sein de leur terre d’accueil.

Le directeur de l’information, François Drouin, a remporté le troisième prix journalistique dans la catégorie «Santé et bien-être» pour son texte humain «Les vrais héros ne portent pas de cape», mettant lumière le courage et la combativité de Mélanie Bélanger, une mère de famille qui n’a jamais cessé de se dresser contre le cancer.

«Bien au-delà des prix, ce que je retiens c'est la reconnaissance de nos paires pour la qualité de notre travail, de la confiance qui nous est accordée par ceux qui acceptent de nous confier leurs histoires et aussi du talent incroyable et de la passion qui anime les membres de cette rédaction. Je suis privilégié et chanceux de compter sur eux. Notre travail s'effectue en collégialité, mais les liens qui nous unissent s'expriment aussi à l'extérieur de notre lieu de travail», a témoigné François Drouin.

«Notre équipe s’efforce de publier chaque semaine des histoires humaines et originales qui vont au-delà de l’actualité régionale et qui offrent une valeur ajoutée aux lectrices et lecteurs. Ces quatre prix viennent récompenser ce travail et nous incitent à poursuivre nos efforts en ce sens», a déclaré Marc-Antoine Paquin.

Ces quatre prix s’ajoutent à la vingtaine de distinctions remportées par les journalistes d’Info Dimanche au cours des dernières années. Et c’est sans compter ceux remportés dans les catégories publicitaires et marketing.

Le concours Les Grands Prix des Hebdos est destiné à reconnaître le travail des journalistes et des artisans de la presse locale et régionale. Il s’agissait, cette année, de sa 76e édition. Plus de 400 pièces journalistiques ont été soumises à un jury composé de journalistes aguerris.