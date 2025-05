Sous la pluie pour le maintien des soins de santé au Témiscouata 

La pluie qui s’est abattue sur la région n’a pas empêché quelques dizaines de personnes de se rassembler afin de plaider pour le maintien des soins de santé dans la MRC de Témiscouata, ce vendredi 2 mai, devant l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac.

Cette marche symbolique a été initiée par le Centre des Femmes du Témiscouata. Elle était organisée dans le cadre de la grève sociale intitulée «ÉcœuréEs d’être mépriséEs», laquelle s’est poursuivie tout au long de la semaine sur l’ensemble du territoire bas-laurentien.

À Témiscouata-sur-le-Lac, l’objectif était de démontrer que la population témiscouataine est inquiète de l’avenir des soins de santé sur son territoire et qu’elle ne restera pas les bras croisés si ceux-ci étaient touchés par des compressions.

«Le but de cette marche était de montrer que nous sommes encore en attente de réponses et que la population, ainsi que les travailleuses et travailleurs de la santé, sont encore préoccupés et prêts à se mobiliser», a écrit l’équipe du Centre des femmes du Témiscouata sur les réseaux sociaux.

L’activité survient alors que le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’a toujours pas dévoilé quelles actions allaient être entreprises afin de retrouver l’équilibre budgétaire. Un déficit de 34 M$ devait être épongé avant la fin mars.

Contrairement à Trois-Pistoles ou Pohénégamook, par exemple, rien n’avait été dit publiquement concernant de possibles coupures à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac. L’établissement de santé demeure toutefois très souvent touché par des interruptions de services en obstétrique.

La population du Témiscouata s’était aussi mobilisée en mars à Pohénégamook. Près de 500 personnes s’étaient alors rassemblées pour lancer un message clair : l’urgence de CLSC de Pohénégamook doit demeurer ouverte 24 h par jour, 7 jours par semaine.

Dans les derniers mois, différentes initiatives ont aussi été réalisées pour le maintien des services de santé au Témiscouata, dont la signature d’une pétition qui a récolté 2 729 noms.

D'autres détails suivront...