École Riou: les élèves transférés à Saint-Épiphane en 2025-2026

Le Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup a confirmé que les élèves de l'École Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger seront transférées à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane en 2025-2026. La décision a été entérinée lors de la séance du conseil d’administration du 30 avril dernier.

«Le conseil d’administration comprend très bien que cette décision n’est pas nécessairement

celle souhaitée pour certains parents. Précisons qu’aucun processus de fermeture de la bâtisse de Saint-François-Xavier-de-Viger n’a été entamé», précise le Centre de services scolaire par voie de communiqué.

Rappelons que la formation de deux groupes d’au moins six élèves était nécessaire pour maintenir les élèves à l'École Rioux. Un objectif, qui, précise-t-on, n'a pas été atteint pour la prochaine année scolaire.

Le CSS souligne avoir reçu un avis de la Municipalité de Saint-Épiphane qui se dit favorable au maintien de ses élèves dans leur municipalité, selon le principe que chaque enfant a le droit de fréquenter l’école située dans sa propre communauté.

Le centre de services scolaire estime aussi que la réunification des élèves des deux municipalités dans un seul établissement «pourra favoriser une amélioration des services éducatifs, en permettant notamment de réduire le nombre de groupes multiniveaux, d’enrichir l’offre de services et de renforcer la rétention du personnel des services complémentaires.»

Dans le même ordre d'idée, des améliorations présentées comme significatives, notamment en ce qui concerne les infrastructures, pourraient être apportées à l'école Notre-Dame-du-Sourire.

Rappelons qu'en mars dernier, le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger, Yvon Caron, se disait ouvert à essayer de trouver un terrain d’entente avec le CSS afin de conserver les élèves de la municipalité à l'École Riou. Ce dernier s'était montré ouvert à une aide financière de la municipalité.

« [...] on va en discuter pour que ce soit fait le plus rapidement possible, et voir à quelle hauteur on pourrait participer. On va appuyer sur le champignon pour que l’école reste ouverte. Il faut valider si on est capable de faire un bout», ajoutait M. Caron. Ce dernier s’opposait alors au regroupement de tous les élèves dans la municipalité voisine.

Soulignons que des parents de Saint-François-Xavier-de-Viger se sont mobilisés et ont déposé une pétition afin de demander le statuquo au Centre de services scolaire. Une démarche qui a toutefois eu peu de poids sur la décision administrative du CSS Kamouraska - Rivière-du-Loup.

Depuis plusieurs années, les écoles de Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-de-Viger sont jumelées. Les élèves du premier cycle fréquentent l'école de Saint-Épiphane, tandis que ceux du deuxième cycle sont transportés à Saint-François-Xavier-de-Viger. Les deux établissements scolaires accueillaient chacun une quarantaine d'élèves lors de l'année scolaire 2023-2024.