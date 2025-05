Investissements routiers au Bas-Saint-Laurent : l’autoroute 20 laissée de côté

Québec a annoncé plus de 300 M$ d’investissements pour les infrastructures routières dans la région du Bas-Saint-Laurent pour les deux prochaines années. On retrouve dans la liste d’importants projets, dont la poursuite du chantier de l’autoroute 85, ainsi que la construction du pont Rouge, à Saint-Clément. Le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic est aux abonnés absents.

La somme investie dans les routes du Bas-Saint-Laurent cette année est de 69 M$ inférieure à celle qui avait été accordée en 2024. «La fluctuation se fait en fonction des différents projets et de leur avancée. L’autoroute 85 a un tronçon en chantier en ce moment, alors que l’année dernière, il y en avait trois», explique Maïté Blanchette Vézina. Cette dernière a réalisé cette annonce au nom de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le 2 mai à Saint-Pascal.

Les citoyennes et citoyens qui attendaient des investissements pour le prolongement de l’autoroute 20 vers l’est seront déçus. «C’était important de finaliser les chantiers qui étaient débutés. Dès que les sommes pourront être disponibles, c’est un dossier qui est priorisé par notre gouvernement», ajoute Mme Blanchette Vézina. Les sommes nécessaires ne sont pas au rendez-vous, bien que des contrats aient été accordés par le passé.

«Nous au Québec on met des sommes importantes dans l’entretien du réseau. Le gouvernement fédéral se désinvestit depuis quelques années. On a besoin que le fédéral s’investisse», souligne la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Elle souhaite réactiver les discussions avec le nouveau gouvernement fédéral au pouvoir afin qu’il s’implique dans le financement des infrastructures routières québécoises.

On retrouve aussi dans la liste du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour 2026-2027 : la poursuite des travaux de construction du pont rouge à Saint-Clément, l’asphaltage de trois secteurs totalisant 5,7 km sur l’autoroute 20, entre les kilomètres 497 et 514, à Rivière-du-Loup et à Notre-Dame-du-Portage, l’asphaltage de l’autoroute 20, entre les kilomètres 483 et 490 à Saint-André-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la réfection du pont D’Amours à Rivière-du-Loup, la reconstruction du pont d’Estcourt sur la route 289, au-dessus de la rivière Saint-François à Pohénégamook, l’amélioration de la sécurité sur la route 132 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski et la reconstruction du pont sur le chemin Principal à Saint-Elzéar-de-Témiscouata, au-dessus du ruisseau Sec.

Notons qu’il y a cinq ans, le gouvernement du Québec avait investi plus de 444 M$ sur deux ans afin d’entretenir et d’améliorer le réseau routier au Bas-Saint-Laurent. Il s’agissait de deux années chargées en travaux sur l’autoroute 85 entre Saint-Antonin et Saint-Honoré-de-Témiscouata. En 2023, les sommes consenties à l’amélioration des routes de la région se chiffraient à 424 M$.