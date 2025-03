Suspension des activités de la Coop de solidarité santé Saint-Hubert

La Coop de solidarité santé de Saint-Hubert suspendra ses activités dans moins d’un mois. La directrice générale de la coopérative, Josée Ouellet, a confirmé la nouvelle à Info Dimanche le 3 mars. Les services professionnels autonomes de massothérapie, d’orthothérapie et de chiropratique demeureront, quant à eux, en opération.

La décision a été prise par le conseil d’administration le 17 février. «Ça va être tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas notre fameuse entente qu’on attend depuis 36 mois avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour engager une ressource infirmière praticienne spécialisée», soutient Mme Ouellet.

La coopérative est en discussion de partenariat avec le CISSS depuis 2023 pour que deux IPS de première ligne assurent une présence régulière à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, après un bris de service en médecine familiale en 2020.

Mme Ouellet assure avoir avisé le CISSS du Bas-Saint-Laurent de la situation financière précaire de la coopérative, et de la nécessité de conclure une entente. «Là on n’est plus capable d’attendre. Il faut arrêter, sinon on va endetter inutilement la Coop», affirme-t-elle. Ainsi, tous les employés actuels, elle y compris, seront en arrêt de travail à partir du 28 mars.

La directrice ajoute que les services seront suspendus jusqu’à ce qu’une ressource médicale fasse son arrivée à la coopérative. La meilleure façon, selon elle, de maintenir la Coop en vie, serait que les Hubertins paient leur contribution annuelle. Elle convient toutefois qu’il est difficile de mobiliser la population. «Peut-être que de voir que tout est fermé, ça va en réveiller quelques-uns, mais il va être un peu trop tard.».

Avant de perdre son médecin de famille, la Coop de solidarité santé de Saint-Hubert comptait plus de 500 membres. Le nombre s’est rapidement mis à chuter par la suite. La directrice générale a tenté de déposer des demandes de subvention auprès de différents programmes au niveau communautaire.

«C’est là qu’on a développé le Hub Créatif», explique Mme Ouellet. Le projet permettait à la coopérative de maintenir ses infrastructures en vie en attendant qu’un professionnel de la santé vienne s’y rattacher. «Mais là, on attend depuis 2020, 5 ans, et on a réussi à mener ça à bout de bras avec différents programmes et projets mis sur pied», poursuit-elle, mentionnant que présentement, il n’y a aucun programme ouvert.

FERMETURE DU HUB CRÉATIF

L’endroit de soutien communautaire, le Hub créatif Maison des générations et du terroir, inauguré en 2022, fermera aussi ses portes le 28 mars si aucune solution n’est trouvée pour le garder ouvert. Après avoir reçu diverses subventions pour assurer les activités du Hub depuis 2020, la Coop n’a pas les moyens de continuer à payer des ressources à plein prix pour assurer sa vitalité. La dernière contribution reçue arrivera à échéance à la fin du mois.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Josée Ouellet a envoyé une demande de subvention au programme Québec ami des ainés à l’automne. La coopérative a toutefois essuyé un refus, il y a deux semaines. «Ça nous aurait permis de maintenir ce lieu en opération», déclare-t-elle.

Aucun autre appel de projet n’a lieu actuellement auquel la coopérative pourrait appliquer pour le Hub créatif. Aussi, elle n’est pas admissible au programme de soutien des organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, car le Hub n’est pas reconnu comme tel. Les citoyens qui auraient des idées pour garder ce lieu en vie sont invités à écrire au [email protected].

Pour la suite des choses, Josée Ouellet sera en recherche de solutions en attendant un petit miracle et restera à l’affut des programmes de subvention offerts au cours des prochains mois. «Il n’y a rien qui est vendu, tout est en pause», réitère-t-elle. Ainsi, elle continuera le travail pour faire revivre ces deux entités dans sa communauté éventuellement.

«Ça serait dommage qu’on soit obligé de mettre la clé définitivement dans la porte, puis de vendre tous les actifs de la coop. Ce serait vraiment dommage pour notre communauté parce qu’on a travaillé fort et on a fait beaucoup d’efforts pour maintenir ça en place», confie la directrice générale.

Josée Ouellet a notamment interpellé la députée de Rivière-du-Loup -Témiscouata, Amélie Dionne dans le dossier. «Ça vient d’une promesse politique tout d’abord de nous fournir une ressource avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Elle s’est engagée avec le PDG du CISSS à nous fournir une ressource rapidement. On est à 36 mois de cela. On n’a pas la même notion du rapide, je pense», conclut-elle.

Info Dimanche a contacté la députée afin d’obtenir une réaction de sa part. Elle n’avait pas répondu au moment d'écrire ses lignes.

Par voie de courriel, le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel, a confirmé que l’organisation mettait la touche finale à l’entente avec la Coop. «Le 10 février, la directrice générale de la Coop nous a d'ailleurs informé qu'elle préparait son affichage de poste pour l'embauche d'une IPS PL (infirmière praticienne spécialisée de première ligne). Et voilà que nous apprenons hier que la Coop pourrait cesser ses activités, sans jamais en avoir été informé précédemment», a-t-il ajouté. Le CISSS fera le point de la situation avec la Coop prochainement.

