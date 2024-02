La Coop de solidarité santé Saint-Hubert se trouve dans une position précaire

La Ville de Saint-Antonin a mandaté la firme d’avocats Caïn Lamarre afin d’analyser les deux plus basses soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour la construction du nouveau centre des loisirs et de la patinoire couverte. Une résolution a été adoptée à ce sujet lors de la plus récente séance du conseil de ville, le 12 février. La ...