Le parc de la Grève Morency : «un des rares accès au fleuve entre Rivière-du-Loup et Rimouski», Jean-Marie Dugas

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a inauguré le parc intergénérationnel de la Grève Morency, le 31 juillet, après y avoir effectué des bonifications au cours des sept dernières années. En raison de la popularité grandissante de l’espace public, il était important pour les élus d’y apporter des améliorations pour que tous puissent en profiter.

Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition au parc au fil des ans : une petite scène avec électricité, des modules de jeux pour enfants, des tables à pique-nique couvertes adaptées aux personnes à mobilité réduite, un four à pain, puis un parc canin. Elles s’ajoutent aux toilettes déjà en place, aux terrains de volleyball et de pétanque et aux balançoires.

L’espace public a aussi été reverdit dans les dernières années, mais du travail reste à faire, selon le maire de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas. Dans le futur, le conseil désire ajouter des zones d’ombre au parc.

Les travaux ont nécessité des investissements évalués entre 200 000 et 250 000 $ depuis 2017. Une quarantaine de contributeurs ont permis à Notre-Dame-des-Neiges de créer un parc accessible et ouvert à tous.

Notons que des tables adaptées seront ajoutées dans tous les parcs de la Municipalité grâce au programme Nouveaux Horizons des ainés. «Ce n’est pas un plus, je pense même que c’est une nécessité», a souligné le directeur général, Dany Larrivée.

Les élus espèrent que le parc rassemble autant les communautés de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et les touristes. Éventuellement, un festival pourrait être mis sur pied pour ajouter à l’offre de l’espace public.