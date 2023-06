Les travaux du parc à chiens de Notre-Dame-des-Neiges bien avancés

Les travaux du parc à chiens de Notre-Dame-des-Neiges sont commencés et même mieux, ils sont bien avancés, d’après le directeur général Dany Larrivée. Les citoyens qui passent par la Grève Morency peuvent notamment voir de la machinerie s’activer depuis quelques semaines déjà.

Certains arbres ont été rasés et une partie du terrain est présentement en train d’être égalisée. «Les arbres qui ont été abattus, en fait, il y en a beaucoup qui étaient plutôt jeunes et avec la tête sèche, donc [un plus grand] danger que ça tombe», soutient-il. Ils ont donc été enlevés par prévention. Au total, environ une dizaine d’arbres a été retirée.

RESPECT DU BUDGET

À ce jour, le projet se situe toujours entre 50 000 et 60 000 $, dont 25 000 $ proviennent du Fonds de vitalisation de la MRC. Une somme de 4 000 $ a été versée à la Municipalité par deux partenaires. Le reste du projet est assumé par Notre-Dame-des-Neiges. Un montant de 10 000 $ a été inscrit à son Plan triennal d’immobilisations en 2021 et 2022. La longueur du parc canin a même été réduite d’environ 65 % afin de respecter le budget. Au départ, les deux sections en plus du stationnement devaient mesurer 300 mètres. À la fin des travaux, le parc aura 100 mètres de long.

Mentionnons que malgré ce changement majeur, deux sections sont toujours prévues au parc à chiens, soit un enclos végétalisé et sauvage en partie pour dégourdir son compagnon ainsi qu’un enclos avec du gravier pour la socialisation canine de 15 mètres de long par 15 mètres de large.

Malgré la diminution de la longueur du parc, Dany Larrivée croit que la population des Basques pourra bien être desservie. Sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges, 51 chiens de plus de 20 kg et 53 canidés de 20 kg et moins sont répertoriés. Il estime ce nombre à 200 avec ceux de la ville de Trois-Pistoles (qui ne tient aucun registre sur les animaux).

«De ce nombre, certains n’utiliseront pas nécessairement le parc», souligne le directeur général. […] Et tenons en compte que parmi la clientèle, il y a autant de personnes retraitées que de personnes au travail, donc il y a peu de chances que l’achalandage soit trop élevé pour la capacité vu les horaires différents».