Aucun groupe de 3e secondaire à Saint-Hubert cet automne

En raison du manque d’élèves inscrits en 3e secondaire à l’école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, ce groupe ne pourra pas être maintenu lors de la rentrée scolaire 2024-2025.

Le Centre de services scolaire a émis un avis public pour annoncer cette modification aux services éducatifs dispensés par l’établissement scolaire de Saint-Hubert, le 28 mars. La directrice générale adjointe du CSS, Geneviève Soucy, indique que la mobilisation de la communauté en 2022, les solutions mises en place par le comité de sauvegarde et le nombre d’élèves possible ne laissaient présager aucune difficulté pour l'automne prochain en 3e secondaire.

«Sur un groupe de 11 élèves [en 3e secondaire], seulement quatre parents ont choisi l’école des Vieux-Moulins, ce qui fait changer nos données. Pour former un groupe, nous devons avoir six élèves inscrits», explique Mme Soucy.

Depuis l’adoption de la loi 40 en 2020, les parents ont le libre de choix de l’école que leurs enfants fréquenteront. La directrice générale adjointe indique que les services de 3e secondaire à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup pourraient également être offerts lors des inscriptions en 2025. La situation sera analysée à nouveau l’an prochain.

La mairesse de la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, indique que la passion du futsal et du soccer que certains élèves ont développée avec la mise en place de nouvelles activités a joué un tour à l’équipe-école.

«Ce n’est pas du tout la même situation que nous avons vécue en 2022. Le travail a été fait par le comité de sauvegarde. Maintenant la balle était dans le camp des parents et des élèves», souligne Mme Ouellet.

La majorité des élèves (5) qui ont demandé un transfert vers Rivière-du-Loup pour leur 3e secondaire veulent pratiquer du soccer compétitif et faire partie d’une équipe affiliée Réseau du sport étudiant du Québec, ce qui n’était pas possible avec l’équipe de futsal les Panthères de Saint-Hubert. Deux autres élèves ont décidé de ne pas poursuivre leur parcours à Saint-Hubert.

«À partir du moment où c’est le choix des parents et des élèves, on ne peut pas se battre contre ça. On doit le respecter, [le sport] peut empêcher certains jeunes de décrocher», complète la mairesse.

La modification aux services éducatifs devrait être adoptée par le Centre de services scolaire lors d’un conseil d’administration en mai. Une séance publique de consultation sera organisée le 9 avril à 20 h au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir de Rivière-du-Loup à ce sujet.

À noter que le 23 décembre 2023, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup avait confirmé le maintien des services éducatifs de 3e secondaire. Le programme d’enseignement secondaire de l’école des Vieux-Moulins regroupe les élèves de 1ère à 3e secondaire.