Fusion Notre-Dame-des-Neiges-Trois-Pistoles : le processus se poursuivra  

Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) a inauguré ses nouveaux locaux pour son Service aux entreprises (SAE) et sa formation professionnelle (FP) le 8 mai dernier. Le chantier qui aura nécessité une dizaine de mois a permis de compléter la réfection de seize bureaux, six classes, un bloc sanitaire et une salle de pause. Avec ...