La Fierté s’amène à Rivière-du-Loup

Le 17 mai, à l’occasion de la journée contre la transphobie et l’homophobie, la communauté LGBTQ+ et ses alliés sont invités à participer à la Fierté à Rivière-du-Loup, fanfare et barbecue. Cet événement festif et rassembleur, organisé par le comité Fierté Kamouraska-Rivière-du-Loup, aura lieu au parc Blais de 15 h à 19 h.

Au menu : fanfare avec l’Orchestre continental, spectacle de drag avec Ovula, slams sur les thèmes de la queeritude et de l’identité et bien plus. L’événement a été pensé par les membres du comité Fierté impliquées dans les écoles de la région, en réponse au contexte sociopolitique actuel.

La pair aidante d’Aire ouverte et les intervenants d’Uniphare, organisme bas-laurentien en santé sexuelle, affective et identité de genre, remarquent en effet que les jeunes se sentent actuellement moins à l’aise d’exprimer leur identité de genre ou sexuelle, quand celle-ci sort de la norme. Ils reçoivent plus de haine. C’est entre autres ce qui a donné au comité envie de créer un moment où les jeunes et tous les membres de la communauté se sentiront bien, un moment où ils pourront célébrer la joie d’être ensemble, dans la fierté d’être comme on est.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation de l’initiative des Éclaireurs, la Ville de Rivière-du-Loup, Uniphare, Aire ouverte, Maxi Rivière-du-Loup, Boulangerie Racines, Boucherie Centre-ville et Tigre Géant. L’entrée est gratuite.