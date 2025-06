Un homme d’affaires remet 100 000 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Le plus récent tournoi de golf de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, l’activité-bénéfice par excellence de l’organisme, a été marqué par le don très généreux d’un homme d’affaires bien connu de la région louperivoise, Jacques Poitras, le 6 juin dernier.

M. Poitras a décidé de contribuer directement à la cause de la fondation en remettant un montant de 100 000 $, le soir même de l’événement. Une somme qui servira au réaménagement du département d’oncologie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), un projet qui lui tient particulièrement à cœur.

Selon Isabelle Dubé, directrice de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, le philanthrope a été très touché par le témoignage de Mona Charest, une femme qui a lutté un cancer du sein et qui a décidé de s’impliquer activement dans la campagne de levée de fonds visant à transformer le département d’oncologie.

Ce projet permettra aux usagères et aux usagers de bénéficier de plus de confort et d’intimité lors des traitements de chimiothérapie grâce à un environnement plus agréable et apaisant.

Selon Mme Dubé, le don de Jacques Poitras a créé un causé tout un émoi dans une soirée déjà forte en émotions. Le geste de l’homme d’affaires, salué par les convives, est très apprécié et d’un altruisme exceptionnel.

«Cette édition de notre tournoi de golf a été spéciale à plusieurs niveaux», a raconté Isabelle Dubé, le 9 juin. «La soirée a été particulièrement émouvante avec des pleurs, des rires et de nombreuses accolades.»

PRÈS DE 300 000 $

L’organisation 2025 du Golf en santé Hôtel Lévesque de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a été un véritable succès, permettant d’amasser un peu plus de 294 000 $ qui seront investis dans plusieurs projets et équipements pour les installations de la MRC. L’événement était tenu sous la présidence d’honneur de Dre Marie-Hélène Leblanc et de Sébastien Pelletier.

Lors de cette journée, 144 adeptes ont participé à un tournoi de golf amical, avant d’être rejoints par une centaine d’autres convives pour le souper gastronomique Aliments Asta, au cours duquel ont eu lieu un encan à la criée présenté par Groupe Medway et un encan silencieux.

«La participation des gens de la région à notre Golf en santé Hôtel Levesque est remarquable, année après année», a noté Isabelle Dubé. «C’est très encourageant de voir une si belle mobilisation pour offrir aux gens de notre belle région des soins de santé d’excellence à proximité de chez eux.»

Ce sont près de 400 commanditaires, donateurs et participants qui ont permis d’amasser le montant récolté, qui sera investi dans plusieurs projets en santé pour la MRC de Rivière-du-Loup. L’aide de nombreuses personnes bénévoles a également été essentielle pour mener à bien cet événement.

Les fonds amassés lors de cette activité serviront à financer plusieurs projets de santé, dont le réaménagement du département d’oncologie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup (CHRGP).

Grâce au Golf en santé Hôtel Levesque, la Fondation pourra également investir dans plusieurs autres projets visant le maintien et l’amélioration de la santé dans la région.