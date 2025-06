Grand succès de foule pour le Festival western de Trois-Pistoles

Le Festival western de Trois-Pistoles, nouveau venu dans le paysage évènementiel des Basques, s’impose déjà comme un incontournable. Au lendemain d’une fin de semaine de folie, l’organisation estime avoir accueilli plus de 20 000 festivaliers du 6 au 8 juin.

L’instigatrice et présidente du comité organisateur, Marie-Ève Dionne, l’avoue sans cachette : elle ne s’attendait pas à un tel raz-de-marée. La première organisation du festival a été un véritable de succès de foule, une grande fête.

Dès la première journée, plus de 7 000 personnes ont foulé le site de l’événement, situé non loin du camping municipal de Trois-Pistoles. Un nombre impressionnant, bien au-delà de l’objectif initial, qui a donné le ton au reste des festivités. Une statistique qui est aussi venue prouver le besoin pour une telle activité dans Les Basques.

«On s’en remet à peine... mais une chose est sûre : c’était juste malade. Pour une première édition, vous nous avez donné des frissons!», a déclaré l’organisation dans une publication sur les réseaux sociaux, le 9 juin.

L’engouement ne s’est toutefois pas mené qu’à l’assistance. Les compétitions de gymkhana ont été courues et les spectacles ont été fort appréciés par petits et grands. L’objectif de créer un événement rassembleur et familial a été atteint.

Le festival était affilié à l’Association équestre gymkhana de l’Est du Québec (AEGEQ). Les spectateurs ont pu assister à la première tranche du circuit régional de gymkhana, samedi, en plus d’une compétition de tire de chevaux, le lendemain.

Côté musical, Les Vieux copains et Phil Lauzon ont notamment fait vibrer la scène et ont amené la traditionnelle compétition équestre à un autre niveau. Sans oublier l’ambiance western authentique et la danse.

L’événement a rassemblé des passionnés de la région, mais aussi des amateurs des quatre coins du Québec. Les campings, hôtels, restaurants et hébergements de courte durée ont roulé à pleine capacité. Plusieurs dizaines de roulottes et campeurs étaient également stationnés sur le site lui-même.

Le festival western de Trois-Pistoles a été organisé en moins d’un an par un comité de huit personnes et un groupe d’une soixantaine de bénévoles. Plus d’un mois de travail a été nécessaire afin de créer un site à la hauteur de l’événement que l’on souhaitait présenter. Des investissements de plus de 250 000 $ ont été nécessaires.

Le comité organisateur, qui se réjouit de pouvoir compter sur le soutien de la population et de nombreux partenaires, promet déjà une seconde organisation. «Ce sera encore plus gros!», a-t-on déjà promis.

D'autres détails suivront...