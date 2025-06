Une Journée des familles réussie au Témiscouata

Le 24 mai dernier, Saint-Louis-du-Ha! Ha! a accueilli la 12e représentation de la Journée des familles au Témiscouata. Malgré les défis dus à la météo et à une coupure d’électricité annoncée par Hydro-Québec, l’événement fut un succès !

Au total, 128 familles et 267 personnes ont profité des festivités, confirmant l’importance de ce rassemblement régional. Sous un temps pluvieux ou ensoleillé, les familles étaient belles et bien présentes!

Petits et grands ont pu profiter d’activités gratuites comme des démonstrations professionnelles de BMX et skateboard, l’atelier d’astronomie avec Aster, le Zoothérapie Janie et ses poneys. Les animations de bulles géantes, les jeux gonflables, la remorque WiGo Amusement, les sculptures de ballons et maquillage artistique.

De nombreux kiosques de services communautaires ont aussi permis aux familles de découvrir les ressources régionales.

La prochaine programmation riche en plaisir et découveertes se tiendra en 2026 à Saint-Juste-du-Lac.