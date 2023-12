Deux Louperivois à MasterChef Québec

Deux Louperivois, Julie Couvrette et Simon Caron, tenteront de se tailler une place à MasterChef Québec lors des auditions qui détermineront les 16 personnes se méritant un tablier pour participer à l’aventure.

Dès les premiers épisodes de l’émission quotidienne diffusée sur les ondes de TVA à partir du 8 janvier, les téléspectateurs pourront découvrir si les candidats auront la chance de poursuivre leur expérience et, du même coup, représenter la région au grand écran.

Les passionnés de cuisine côtoieront les juges Stefano Faita et Martin Picard tout au long de leurs parcours, en plus de faire gouter leurs plats à différents juges invités tels que Josée di Stasio, Ricardo, Louis François Marcotte, Martin Juneau, Marc Hervieux, Arnaud Marchand, Soeur Angèle, Lindsay Brun et Sébastien Benoit.

Plus de 4 000 candidatures ont été reçues pour participer à la populaire compétition culinaire. Les 16 cuisiniers amateurs retenus s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. Ce dernier sera couronné premier MasterChef du Québec et mettra la main sur une bourse de 50 000 $.

Plus de détails suivront…