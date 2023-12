Une «bonne rencontre» entre Suzanne Rhéaume et Amélie Dionne

Quelques jours après avoir critiqué publiquement la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, pour son manque de transparence dans le dossier du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, la mairesse de Cacouna Suzanne Rhéaume dit avoir eu une bonne discussion avec elle, sous le signe de la collaboration.

Les deux élues se sont rencontrées à ce propos le 30 novembre. «Elle saisit très bien les enjeux. Le travail, dans ce dossier, n’est pas terminé et je vais laisser la députée, ainsi que les représentants impliqués du gouvernement, faire leur travail afin de prendre la décision la plus rationnelle et responsable pour la région. Pour ma part, je continue et je regarde en avant», a commenté Suzanne Rhéaume. La députée Amélie Dionne n’a pas souhaité faire de commentaire à la suite de cette rencontre.

Il y a deux semaines, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, annonçait qu’un appel d’intérêt serait prochainement publié pour obtenir des propositions d’entreprises privées afin d’assurer la gestion du service de traverse et du dragage entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix.

Les démarches ont été entreprises en 2021 par la Société des traversiers du Québec et la Société québécoise des infrastructures pour analyser la possibilité de déménager la traverse au port de Gros-Cacouna.

La Société des traversiers du Québec indique que les résultats de l’étude d’opportunité ne sont pas encore publics et que des analyses complémentaires lui ont été demandées. Son objectif est de présenter les conclusions de l’étude d’opportunité d’ici la fin de l’année 2023.