Le Centre de services Desjardins de Saint-Antonin fermera en novembre

Le Centre de services de Desjardins à Saint-Antonin fermera définitivement ses portes le 17 novembre prochain. Le guichet automatique sera retiré quelques semaines plus tard, le 5 janvier 2024. Les administrateurs ont pris la décision de léguer le bâtiment à la Ville de Saint-Antonin, qui pourra y aménager son Local des jeunes.

Cette fermeture, envisagée depuis cinq ans par le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, est motivée par la baisse de fréquentation de l’établissement et la montée en popularité exponentielle des services numériques.

«C’est une décision qui va affecter un certain nombre de personnes et on est train conscients de ça. On a l’intention et la volonté d’être un partenaire avec la Ville de Saint-Antonin pour faire de cette décision-là une bonne nouvelle aussi», indique le président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, André Morin.

Cette orientation découle également du changement des habitudes des membres de Desjardins au cours des dernières années. «Aujourd’hui, 1 % des transactions des transactions sont faites avec une caissière. L’achalandage a diminué beaucoup et Saint-Antonin ne fait pas exception à la règle», ajoute le directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, Serge Ferrand.

Pour des raisons de sécurité, deux personnes doivent travailler dans une institution financière, alors qu’il y a du travail pour «à peine une demi-personne», poursuit-il. Les deux employées du Centre de services de Saint-Antonin seront rapatriées une douzaine de kilomètres plus loin, au siège social de Rivière-du-Loup.

Une quarantaine de personnes utilisaient régulièrement le point de services de Saint-Antonin. Au cours des trois dernières années, la Caisse Desjardins a observé une baisse de 50 % de transactions au comptoir, et 45 % de diminution de transactions au guichet. «Ces deux leviers étaient au-dessous du seuil de rentabilité depuis longtemps», précise Serge Ferrand.

Trois options personnalisées ont été mises en place afin de faciliter cette transition pour les gens de Saint-Antonin. Les employés de la Caisse offriront un accompagnement personnalisé aux personnes qui en feront la demande. Un service avec Transport Vas-Y sera offert vers le siège social de Rivière-du-Loup. «Nous avons une entente avec l’Épicerie du Village pour rendre disponibles les comptoirs pour que les gens puissent retirer de l’argent», complète Serge Ferrand.

Cette nouvelle ne surprend pas le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau. L’avenir du Centre de services de Desjardins à Saint-Antonin avait fait l’objet de discussions à quelques reprises au cours des dernières années. Le maire voulait conserver ce service pour la population, mais il a dû se rendre à l’évidence. «On a vu une belle opportunité de marcher main dans la main avec la Caisse Desjardins et de travailler ensemble pour en faire un élément gagnant», indique-t-il.

Le bâtiment, situé au centre de la Ville, sera réaménagé en Local des jeunes. Le maire prévoit qu’il sera accessible à l’été 2024. La valeur du don qui sera effectué par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup reste encore à confirmer.